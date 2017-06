Elég zúzós lett az új Need for Speed első előzetese

Kétévnyi szünet után idén új résszel tér vissza a szebb napokat is látott autóversenyzős játéksorozat, a Need for Speed, és a Payback alcímmel ellátott epizódhoz megérkezett az első, látványos jelenetekkel zsúfolt előzetes is.

Legutóbb 2015 őszén játszhattunk Need for Speed.videojátékkal, de a legutóbbi rész annyira nem nyerte el a gamerek és a kritikusok tetszését, hogy a sorozatot gondozó Electronic Arts úgy döntött: ideje picit pihentetni a szériát. Két év nem olyan hosszú idő, de úgy tűnik a kiadó számára ennyi idő elegendőnek bizonyult, és idén novemberben megjelenik a Need for Speed Payback, amiben ismét a világ legmenőbb járgányainak volánja mögé pattantva versenyezhetünk. A helyszín a fiktív Fortune Valley, ahol a játék három főhőse igyekszik leszámolni a helyi The House nevű maffiával, akik a kaszinóktól a rendőrökig mindenkit a zsebükben tartanak – talán nem túlzás azt állítani, hogy az alkotók ezúttal a hihetetlenül népszerű Halálos iramban-szériából merítették az ötletet. A játék sztorimódjában mindhárom szereplő irányítására lehetőségünk lesz, és a változatos helyszíneken (város, hegyek, kanyonok, sivatagok) különböző osztályokba (race, drift, off-road, drag, runner) tartozó gépekkel száguldhatunk majd, és a meglehetősen akciódús előzetes alapján nemcsak a szimpla versenyzésre, de a rombolásra is nagy hangsúlyt fektet majd a játék. A sztorimód mellett természetesen lesz online többszereplős része is a játéknak, ráadásul a fejlesztők az elmúlt években tapasztaltnál jóval nagyobb testreszabhatóságot ígérnek a rajongóknak. A Need for Speed Payback 2017. november 10-én kerül a boltokba, Xbox One-ra, PlayStation 4-re és PC-re.

