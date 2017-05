Forintra vált az App Store

Az eddig használt euró helyett hamarosan forintban fizethetnek az App Store magyar vásárlói, tájékoztatta felhasználóit pénteken az Apple.

Miután tavaly decemberben kilenc országban tette lehetővé az Apple, hogy digitális áruházában a helyi valutákat használhassák a vásárlók, most Magyarország is sorra kerül.

A cég először a fejlesztőknek, majd pénteken a felhasználóknak is körlevelet küldött, melyben tájékoztatja őket, hogy a magyarországi App Store-ban, iTunes Store-ban, iBooks Store-ban, Apple Musicon és iCloud-tárhelyen is hamarosan forint lesz az alkalmazott deviza, a változás az elkövetkező 7-10 napban lép érvénybe.

A devizamódosítás után az előfizetések és az előrendelések is magyar forintban kerülnek kiszámlázásra, és a már meglévő iTunes-ajándékegyenlegünket is forintosítják. Ezért javasolják, hogy az első adandó alkalommal váltsuk be az egyenleget ezen a linken. Figyelmeztetnek továbbá, hogy a devizaátváltáskor még problémák merülhetnek fel az áruházi kredit megtekintése, felhasználása, beváltása során.

A változás más dél-amerikai és európai országokat is érint, helyi valutát használhatnak Chile, Kolumbia, Peru, Bulgária, Horvátország, Csehország, Lengyelország, Románia felhasználói az eddig használt euró és dollár helyett.

A fejlesztőknek küldött körlevélben az is olvasható, miként változnak így az ársávok, amiket nem mellesleg hónap elején alakított át az Apple. Ebben olvasható, hogy a legolcsóbb, eddig 0,49 eurós appokhoz már 100 forintért hozzájuthatunk majd.