Eszenyi Enikő húsvét hétfőn festett tojásokkal és bőséges hidegtállal várta a locsolókat.

A Vígszínház direktorához egy olyan vendég is érkezett, akire nem számított: a februárban komoly agyműtéten átesett Tahi Tóth László is meglátogatta. A kellemes meglepetésről fotó is készült, amely mellé Eszenyi azt írta, hogy Tahi Tóth volt az egyik legkedvesebb locsolója.