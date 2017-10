Egyelőre rejtély, ki vezeti az egyik Toro Rossót Austinban

A Forma-1-ben szereplő Toro Rossónál elég nagy a mozgás mostanság. A csapat lecserélte Danyiil Kvjatot a GP2 2016-os bajnokára, Pierre Gaslyra, aki már két futamon is rajthoz állt, Malajziában 14., most hétvégén Japánban a 13. lett. Közben kiderült, hogy Carlos Sainz Jr. már az idén átül a Renault-ba, ami egyben azt is jelenti, hogy Jolyon Palmer számára véget ért a szezon.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Kvjat visszatér a Toro Rossóba, viszont most kérdés, ki lesz majd a csapattársa legközelebb, az Amerikai Nagydíjon. Gasly ugyanis versenyben van a Super Formula sorozat bajnoki címéért, és az utolsó versenyhétvége, a szuzukai egybeesik a Forma-1 austini nagydíjával.

Super Formulás csapata, a Honda örülne neki, ha befejezné náluk a szezont. Erről beszélt Masasi Yamamoto, a Honda motorsport-igazgatója az Autosportnak:

Gasly versenyezhet Austinban a Toro Rossóval, de ha lenne valaki a helyére, nem bánnánk, ha Szuzukában állna rajthoz. De nem helyezünk rá nyomást. A Honda számára fontos, hogy Japánban nyerje meg a sorozatot, de a Forma-1-et még fontosabbnak tartjuk. Ebben maximális az egyetértés a Red Bullal.

A Honda és a Toro Rosso a következő szezontól kezdve fog együtt dolgozni legalább három évig. A csapat még nem jelentette be a jövő évi pilótapárosát, de egyre biztosabbnak tűnik, hogy a 21 éves franciáé lehet az egyik versenygép.

Fotó: Europress/AFP/Tosifumi Kitamura