Gyárfás a színfalak mögött egyengetné a MÚSZ útját

Gyárfás Tamás szerint Magyarországnak mint házigazdának változatlanul törekednie kell arra, hogy fennmaradjanak a vizes sportokat összefogó nemzetközi szövetség, a FINA vezetőivel ápolt jó kapcsolatok. A Nemzetközi Úszószövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, aki egyszersmind a nemzetközi szövetség alelnöke is jelezte, hogy rövidesen sorra érkeznek majd a FINA vezető képviselői a Budapesten és Balatonfüreden július második felében zajló világbajnokságra.

A jó viszony fenntartása egyébként kötelességünk, de közvetlen érdekünk is, hiszen július 17-én itt születik döntés a 2022-es és 2024-es rövidpályás vb helyszínéről is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatom: a mindenkori magyar sportdiplomáciai érdekeket szerencsésebb a színfalak mögött érvényesíteni és egyszersmind hatékonyabb is