Szlovákia legyalulásával kezdődött az új éra a férfi pólóválogatottnál

A magyar vízilabda-válogatott 20-5-re legyőzte a szlovák együttest a Volvo Kupa férfi nemzetközi felkészülési tornán a fővárosi Tüskeuszodában.

A debütáló Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese villámgyorsan háromgólos előnybe került Manhercz Krisztián és Decker Ádám találataival. Az előnyét fokozatosan növelő magyar csapat fölényét jól jellemzi, hogy a szlovákok a második negyedben, 4-0 után szerezték meg első góljukat, valamint hogy egyik játékosuk már a nagyszünet előtt kipontozódott.

A fordulás után a kapuban a Lévai Mártont váltó Decker Attilát sem dolgoztatták meg jobban a szlovák lövések, elöl viszont remekül teljesített a magyar csapat, Hosnyánszky Norbert és Vámos Márton is szórta a gólokat, s a nemzeti együttesben bemutatkozó Kovács Gergő is betalált. A magyar válogatott lendülete a záró felvonásban kissé csökkent, ám így is növelte a különbséget, s magabiztosan győzött.

Kicsit vártam azt, hogy a jó szlovák játékosok, akik Magyarországon szerepelnek, megérkeznek a keretbe, de nem így történt. Nem voltunk egy súlycsoportban, ezt köszönjük nekik, hiszen a Volvo minden magyar gólért fizet az utánpótlásnak

– értékelt Märcz Tamás első találkozója után arra utalva, hogy a névadó szponzor minden magyar találatért 110 ezer forinttal támogatja a hazai utánpótlásképzést.

A horvátok és a montenegróiak jóval magasabb, világszínvonalat képviselnek, ezek már sokkal bonyolultabb mérkőzések lesznek. Továbbra is azt várom, hogy folytatjuk a lendületes játékot, megmarad a gólerősség, és rendezettek leszünk mind védekezésben, mind támadásban

– tette hozzá a kapitány.

Korábban az olimpiai ezüstérmes horvát és a Rióban negyedik montenegrói gárda 7-7-es döntetlent játszott.