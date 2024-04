Tizenkét napig volt kórházban a kulcscsontját és bordáját eltörő bringás

Kiengedték a kórházból Jonas Vingegaardot, aki a baszk országúti kerékpáros körversenyen hatalmasat esett.

Az április negyedikei szakaszon 36 kilométerre a céltól az egyik versenyző lejtmenetben nagy sebességnél elesett, ezzel pedig láncreakcióban egy tucatnyi versenyző is felbukott, súlyos sérüléseket szenvedve. Vingegaardnak a kulcscsontja és több bordája is eltört, zúzódott a tüdeje, továbbá légmelle is kialakult, hordágyon vitték kórházba. Tizenkét nap után végre hazamehetett, erről közölt egy képet csapata, a Visma-Lease a Bike.

Szeretnék köszönetet mondani a kórház teljes személyzetének, hogy gondoskodtak rólam. Mindenkinek szeretném megköszönni a lelki támogatást is

– mondta a 27 éves klasszis.

Good news! A message from Jonas ❤️ , ’ . . … pic.twitter.com/5wI6Ot4uJR — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 16, 2024

Az előző két Tour de France-on győztes bringás számára kérdéses maradt, hogy az idei körversenyen ott lehet-e az eredeti terveknek megfelelően, mert június 29-én rendbe kellene hozzá jönnie. Ahogy a képen is látható, még közel sincs versenyképes állapotban.