Pedofil fotós dolgozott a Little Miss Hungary gyerekszépségversenyen

Korábban számolt be arról az Átlátszó, hogy a Little Miss Hungary, gyermekszépségverseny szervezőjét Bartolovics Ildikót többen feljelentették csalás miatt. Bartolovics ugyanis különböző fotózásokra és szépségversenyekre invitálta a gyermekszépségverseny felhívásaira jelentkező szülőket és gyermekeiket, pénzt kért tőlük az utazásokra, majd azok egy részét lemondta és az összegeket nem, vagy csak részben fizette vissza.

Az oknyomozó portál mai cikke egy meglepő részlettel egészítette ki az eddigieket: a Little Miss Hungary magyar szervezője több különböző fotóssal is dolgozott együtt az elmúlt évek során. Köztük egy bizonyos P. K.-val is, aki az Átlátszó értesülései szerint jelenleg 6 éves börtönbüntetését tölti gyermekpornográfia és szexuális visszaélés bűntette miatt.

Az portál által megszerzett ítélet szerint a férfi 18 – esetenként 14 – év alatti lányokat vett rá arra, hogy modellt álljanak neki. „Eleinte a lányok ruhában szerepeltek a fotókon, később készültek fehérneműs, bikinis, félmeztelen, meztelen felvételek is. Előfordult olyan is, hogy szexuális kapcsolat létesítésére, szexuális cselekmény végzésére vette rá a lányokat. Ezekről fényképeket és videófelvételeket készített. A pedofil adatbázisban is megtaláltuk a fotóst, ám nem P. K. néven, hiszen az csak a “művészneve” volt.”

A Little Miss Hungary Facebook oldala arról tanúskodik, hogy a fotós többször is készített felvételeket Bartolovics stábtagjaként. Az Átlátszó megjegyzi: azt nem tudják, hogy a fotós által elkövetett bűncselekmények a Little Miss Hungary modelljei ellen irányultak-e, csupán annyi biztos, hogy a verseny szervezőjével több alkalommal dolgozott együtt korábban.