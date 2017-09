Hangokkal bővítenék a kiterjesztett valóságot a Pokémon Go fejlesztői

A Pokémon Gót fejlesztő Niantic egy olyan új mobiljátékon dolgozhat, amiben a kiterjesztett valóság (AR) élményét különféle hangutasítások, hatások dúsíthatják. Erről a cég műszaki vezetője, Phil Keslin kotyogott a TechCrunch eseményének panelbeszélgetése közben, ahol az AR jövőjét vitatták meg.

Szót említett arról is, hogy szerinte az AR appok egyik problémája azon jellegzetes vonásuk, hogy a felhasználónak mindig maga elé kell szögeznie telefonját egy adott pontra. Hozzátette: ez más, mint a Pokémon Go, mert ott csak egy zsebszörny elkapása közben kell az arcunk elé nyomni a telefont, nem egyfolytában.

„Tapasztalatból mondom, hogy az emberek ezt nem szeretik. Nagyon természetellenes. Ha huzamosabb ideig ezt csinálja az ember, totál hülyének tűnik.”

Így jutott el annak felemlegetéséig, hogy szerinte a hanghatásokat is a kiterjesztett valóság élményének részévé kell tenni, hiszen az emberek jelentős része amúgy is fülhallgatóval sétál, vagy utazik a mindennapokban.

