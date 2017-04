Sebestyén Balázsékat elveri a Petőfi, a csak weben fogható Class pedig már a Sláger FM-et szorongatja

Az Inspira Media Research naplós kutatásából származó adatok alapján több, a 18-59-es korosztályba tartozó ember hallgatja a már csak webrádióként működő Class FM-et országosan, mint a budapesti reggeleket uraló Sláger FM-et. Vannak más érdekes adatok is a rádiós piacról, például az, hogy Sebestyén Balázsékat elveri a Petőfi Rádió, illetve a Sláger FM. A Music FM is nagyon erős pozíciókkal rendelkezik.

Sokan temették a Class FM-et azután, hogy tavaly nem hosszabbította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Class FM országos kereskedelmi rádiós szerződését, ennek következtében pedig tavaly november 20-án megszűnt Magyarországon az utolsóként megmaradt országos kereskedelmi rádió FM frekvencián történő sugárzása, így országos vételkörzettel már csak állami rádiók, a Kossuth, a Petőfi, a Bartók és a Dankó maradtak az éterben. A 2,5 milliós hallgatótárorral egyértelműen piacvezetőnek számító Class FM-et sokáig Simicska Lajos érdekeltsége volt, de tavaly tavasszal, valószínűleg a frekvenciaengedély körüli bizonytalanság miatt ő inkább eladta a John Michael McNutt érdekeltségébe tartozó Sláger Rádió Zrt.-nek, a néhai (2009-ben szintén frekvenciáját elveszítő) Sláger Rádió tulajdonosának.

Nem hittek a webrádiózásban

A Class FM a frekvenciavesztés után ugyan folytatta műsorának sugárzását, de csak az interneten, tehát ekkortól csak a classfm.hu internetes honlapról számítógéppel, illetve WiFi vagy 3G-képes mobiltelefonról, valamint a Magyar Telekom és UPC set-top boxain keresztül televízión tudják eljuttatni az adást a hallgatótáborhoz. Ráadásul a Class FM legismertebb műsorát, a Morning Show-t addig készítő Sebestyén Balázsék az Andy Vajna kormánybiztos médiaérdekeltségei közé tartozó Rádió 1-hez igazoltak, ahol a Morning Show védjegy körüli jogvita miatt Reggeli Show címmel folytatták a munkát. A Class FM eközben pert indított az NMHH-val szemben a frekvencia visszaszerzése érdekében, de a per egyelőre nagyon húzódik, így nagy eséllyel évekre néma maradhat a Class FM által korábban használt országos frekvencia. A Class FM jövője szempontjából a bizonytalanságot csak növelte, amikor fény derült rá, hogy a tulajdonos és igazgatósági tag John Michael McNutt tavaly október 28. óta jogerősen 5 éves cégbírósági eltiltás alatt áll, ami annyit jelent, hogy az amerikai üzletember a jogerőre emelkedéstől számított 5 évben nem szerezhet gazdasági társaságban kizárólagos vagy többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője. Az eltiltás miatt személyi változásokra is sor került a rádiót működtető cég igazgatóságában, ahonnan McNutt kikerült.

Celebeket szerződtettek

A már csak webrádióként működő Class FM mindezek ellenére próbálja magát újraépíteni, a napokban például megújította a Morning Show című műsort, amelyet Stohl András, Pataki Zita és Janklovics András vezetnek, de sem Földes Ádám, sem pedig a mellette továbbra is ott ülő McNutt nem tudott választ adni arra a kérdésre, hány hallgatójuk maradt az egykori 2,5 milliós közönségtáborból. Azzal magyarázták ezt, hogy ugyan azt tudják mérni, hogy egy IP címről hányan hallgatták az adást, de azt nem tudják, hogy egy IP cím mögött hány hallgató van, márpedig az azonos munkahelyen lévő hallgatók sokszor azonos IP címen ülnek, illetve sok étteremben vagy éppen bevásárlóközpontban is szól a Class FM. Ha viszont nem tudni, hány hallgatójuk is van valójában, a hirdetők bizalmára is csak nehezen építhetnének, hiszen ki akarna hirdetni egy olyan rádióban, amiről nem tudják megmondani, hány embert ér el.

A naplós módszer alapján viszont egész Class a helyzet

Mi a naplós módszer? A naplós módszer lényege, hogy a mérésben résztvevő hallgatók negyedórás idősávban adatot szolgáltatnak a médiakutatást végző cégnek – jelen esetben az Inspira Media Researchnak – egy arra szolgáló felületen arról, hogy az adott idősávban rádióztak-e, illetve ha igen, mit hallgattak. Azt, hogy mikor melyik rádiót hallgatták, lehetőleg még aznap, de legkésőbb másnap be kell jelölni, mert két nappal később erre utólag már nincs mód. A naplós mérés paneljébe bekerülő embereket oly módon választják ki, hogy korra, nemre és más demográfiai mutatókra nézve reprezentatívnak legyenek tekinthetők.

Most viszont mégis sikerült szereznünk néhány érdekes adatot, köszönhetően az Inspira Media Research országos, naplós módszerű (azaz a kutatásban résztvevő emberek önbevallásán alapuló) rádiós kutatásának köszönhetően. Ez alapján úgy tűnik, közel sem olyan rossz a Class FM helyzete, mint az elsőre tűnt. A naplós módszer alapján az egykori 2,5 milliós hallgatótábor körülbelül nyolcada ugyanis kitartott a rádiós márka mellett. A Class FM (online) átlagos napi hallgatottsága a felnőtt (18 évnél idősebb) lakosság körében 4,3 százalék volt idén februárban (azaz még Stohlék érkezése előtt). Ez a gyakorlatban 353.582 fő elérését jelenti.

Ha pedig a 18-59-es korosztályt vizsgáljuk, akkor 5,5 százalékos elérést produkált a Class, ami 324.828 főt jelent.

A Class FM webrádió 18-59-ben már az 5. leghallgatottabb

Ez azt jelenti, hogy a felnőtt teljes lakosság körében a Class FM az országos mérésben 6,5 százalékot elérő Sláger FM (a néhai Juventus Rádió) és az állami hátterű Dankó Rádió 4,0 százaléka között található. Ezzel a Class FM a hatodik leghallgatottabb rádió ma Magyarországon a 18+ korosztályban.

Ami pedig a 18-59-es korosztályt illeti, ott a Class FM az 5. leghallgatottabb rádió az Inspira Media Research országos naplós mérése alapján, megelőzve a Sláger FM-et is, mely Budapesten és csak az ország egyes területein érhető el. 18-59-ben országosan a Class FM előtt csak az állami Petőfi és Kossuth, a Simicska Lajoshoz köthető 89,5 Music FM és az Andy Vajna féle Rádió 1 található.

Sebestyén Balázsék reggelente kikapnak a közmédiától

Az alábbi, az Inspirától kapott grafikonokból az is kiderül, hogy országosan a felnőtt lakosság körében nem a kormánybiztoshoz tartozó Rádió 1-en hallható Sebestyén Balázséknak van a legtöbb hallgatójuk, hanem az állami Petőfi Rádiónak. Ugyanez érvényes a 18-59-es korosztályra is. Sebestyénék alulmaradásának az lehet az oka, hogy a Petőfi Rádió szinte az ország teljes egészében fogható, a Rádió 1 vételkörzete viszont jóval kisebb, még ha rengeteg helyi rádióval hálózatba is kapcsolódtak.

Budapesten pedig a délelőttőket a román Radu Morar tulajdonában lévő Tematic Media Grouphoz tartozó Sláger FM uralja, illetve a Simicska Lajos érdekeltségeként ismert Music FM vezetőnek számít 18-59-ben.

Mindenképpen érdemes végignézni az adatokat, vannak közöttük érdekességek a helyi rádiókról is.

(A grafikonokon a Class FM adatai nem szerepelnek, azokat a 24.hu külön kérésére írásban közölte a kutatócég.)

A rádió éri el a legtöbb embert egy hét alatt

Egyébként egy tegnapi, az Inspira Media Research és a rádiós reklámértékesítéssel foglalkozó Radio Sales House (RSH) közös sajtóbeszélgetésen több, a rádiós piaccal kapcsolatos tévhitet is igyekeztek eloszlatni. Többek között azt állították különböző adatok összegyűjtésével, hogy egy hét alatt a legnagyobb tömeget Magyarországon rádióval lehet elérni, ugyanis 7,2 millió fő érhető el rádióval, újsággal 6,5 millió, televízióval 5,8 millió, míg az interneten 5,4 millió. A tévhitekkel kapcsolatos ábrák közül is kiválasztottunk párat.

Ha idáig eljutott az adatok kapcsán, bizonyára az is érdekli, hogy nagyon közeledik a rádiós hallgatottságmérés állami kézre kerülése. Az NMHH már ki is írta a tenderét, de egyes állítások szerint a közbeszerzés szövegének csak egy bizonyos cég tudna megfelelni. Az NMHH ezt cáfolja. A fenti adatokat szolgáltató Inspira Media Research vezetője is aggódik, hogy el tudnak-e indulni a tenderen. Ők állásfoglalás kérnek a szöveg értelmezéséhez.