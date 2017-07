Nézd végig az új Pókember-mozi első 4 percét

A nyitójelenet az Amerika Kapitány: Polgárháború legütősebb részét mutatja be Pókarc szemszögéből.

És azt vágod, hogy Pókember már a Vasember 2-ben is feltűnt?

Világszerte ma kerül mozikba a Marvel stúdió legújabb dobása: a Pókember: Hazatérés (Spider-Man: Homecoming), amelyről tegnap már a kritikánkban megírtuk, hogy szenzációs lett.

Ennyire laza még sosem volt Pókember Pókember aztán tényleg nem lazsál. 15 éven belül immár harmadik változatban tér vissza a vászonra, hogy megpróbálja közös nevezőre hozni a kamaszkor nagy kérdéseit a szuperhősléttel. Most végre megtalálták az ideális főszereplőt a feladatra, a könnyed hangvételt még a filmre kissé rátelepedő Marvel-univerzum sem képes agyonnyomni.

A produkcióhoz még az utolsó pillanatban is érkezett egy klassz kedvcsináló, amely immár a filmből leplez le egy hosszabb, négyperces részletet. A nyitójelenet az Amerika Kapitány: Polgárháborúnak azt a repülőtéri balhéját mutatja be Peter Parker (Tom Holland) szemszögéből, amelyben a szövetséges szuperhősök két tábora egymásnak esett. A videó bónuszként még egy alternatív trailert is tartalmaz.

A fenti részletben is feltűnő Robert Downey Jr. és Jon Favreau mellett a May nénit alakító Marisa Tomei, továbbá Michael Keaton, Zendaya Coleman, Tony Revolori, Logan Marshall-Green és Martin Starr játszik még a Jon Watts rendezésében készült Pókember: Hazatérésben.