Leslie Mandoki Merkelt támogatja, Orbánnal beszélget  

A zenész Willy Brandt követőjeként hidakat akar építeni.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív német lap terjedelmes interjút közölt Leslie Mandokival. A bajor állam érdemrendjével kitüntetett 64 éves zenész, zenei producer németnek vallja magát, mindig emlékezteti magát arra, mi történt ’56-ban. Akkoriban 3 éves volt, de apja mindig figyelmeztette: diktatúrában egyetlen esélye a szabadságra: ha képzi magát.

Ezért csak gyakoroltam és gyakoroltam.

Végül a menekülés mellett döntött. Németországban menedékkérelemért folyamodott. Eredetileg tovább akart menni az Egyesült Államokba, de beleszeretett a német mentalitásba, Goethe, Schiller, Bach, Beethoven országába, és főleg azoknak a szívélyességébe, akik befogadták.

Leslie Mandoki az aktuális menekültvitáról azt mondja, szerinte Németországnak meg kell maradnia toleránsnak, színes köztársaságnak. Művészként egy értékközösségként működő, színes és toleráns Európát szeretne, de egy ilyen közösség nem lehet tartós, ha egyes országokra külön szabályok vonatkoznak.

A zenész arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor támogatója-e kitérő választ adott. Mint mondta, ő Willy Brandt híve, az ő mottója alapján, hidakat akar építeni.

Orbán Viktor odajött hozzám a müncheni koncertem után, és gratulált a zenénkhez. Oxfordban végzett, lehet vele Schopenhauerről és Kantról beszélgetni.

Művészként a német kancellárt, Angela Merkelt támogatja, de a magyar miniszterelnökkel is szívesen beszélget, szerinte ugyanis ez maga a Brandt-féle hídverés. (Mandoki néhány éve egy interjúban arról beszélt, mélyen tiszteletben tartja, hogy a magyarok kétharmada egy pártra bízta a kormányzást,

mélyen tiszteletben tartja Orbán Viktor hazafiságát. A távolba látó képességét, a bátorságát, amivel szembeszáll a látszólag egyszerű, populáris megoldásokkal. És hogy felvette a harcot a jobb- és a baloldali szélsőségekkel.

A magyar sajtószabadság állapotáról most a FAZ-nak azt mondta, egy budapesti szállodában maga tapasztalta, hogy három tévécsatornán (ATV, HírTv, RTL) is keményen bírálták a kormányt, a vélemények sokszínűsége pedig a német sajtóban is szűkült, pedig az veszélyes, ha a különböző nézetek nem kapnak teret. A szabad sajtó érték, védeni kell.

Mint korábban megírtuk, Mandoki rendszeresen zenélt a kancellárnak, régi személyes kapcsolat fűzi a német konzervatív politikai elithez, Angela Merkelt már jóval kancellársága előtt ismerte.