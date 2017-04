Megvan, hogy mikor tér vissza a mozikba Deadpool

A Deadpool 2 bemutatója mellett további két új X-Men-film premierdátumát is kitűzte a 20th Century Fox.

A hétvégén nagyon rápörögtek a premierdátumok leleplezéseire a 20th Century Foxnál, ugyanis előbb bejelentették, hogy a következő években mikor érkeznek az Avatar-folytatások, majd nem sokkal később felfedték, hogy a tavalyi év szuperhősös kasszasikerévé vált Deadpool második része:

a Deadpool 2 2018. június 1-jén fog megérkezni a mozikba.

És ez még mindig nem minden, ugyanis eldőlt, hogy az X-Men: Apokalipszis bukása ellenére mégsem áll le az X-Men filmekkel a Fox, amely a Deadpool 2 mellett két újabb mutánsmozi bemutatóját is kitűzte:

ezek az X-Men: New Mutants és az X-Men: Dark Phoenix címet viselik és 2018. április 13-án, illetve 2018. november 2-án fogják bemutatni őket az Egyesült Államokban.



A frissen beharangozott produkciókról egyelőre nem tudni sokat. A Josh Boone rendezésében készülő New Mutants (Új mutánsok) című filmről annyit, hogy a szereplőgárdáját az Charles Xavier, azaz X Professzor szerepében visszatérő James McAvoy mellett Maisie Williams (Trónok harca), Anya Taylor-Joy (A boszorkány) és Nat Wolff (Csillagainkban a hiba) alkotja. Az Dark Phoenix (Sötét Főnix) még ennél is rejtélyesebb, mindössze annyi ismert, hogy a forgatókönyvét az X-Men franchise eddigi részein is dolgozó Simon Kinberg írja, aki állítólag a rendezését is be fogja vállalni.

Összességében tehát ahhoz képest, hogy idén nem tervez egyetlen mutánsos filmet sem a mozikba küldeni, jövőre kapásból hármat is bemutat majd a Fox, amely ezzel nyilvánvalóan a Marvel stúdiónak és a DC szuperhőseivel nyomuló Warner Brothersnek akar (továbbra is) komoly konkurenciájává válni.