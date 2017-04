Öngyilkos lett a férfi, aki élőben közvetítette 74 éves áldozata megölését

Megírtuk, hogy egy férfi élőben közvetítette Facebookon, ahogy megölt egy idős férfit. A tettes a gyilkosságot videóra vette, élőben feltöltötte a Facebook közösségi portálra. A hatóságok Cleveland egész térségében kutattak a gyanúsított után, aki a felvétel tanúsága szerint odalépett az utcán egy idős férfihoz és agyonlőtte őt.

Az áldozat a 74 éves Robert Godwin, aki kilenc gyermek apja volt. A rendőrség szerint a tettes véletlenszerűen választotta ki áldozatát, a videó alapján odalépett hozzá, hogy mondja ki a barátnője nevét, majd szemből fejbe lőtte. Egy másik videóban Stephens arról beszélt, hogy már 13 embert megölt, és ezután még többet meg fog.

Az AP azt írja, a rendőrség rövid ideig üldözte a férfit Pennsylvaniában, majd az elkövetőre az autójában holtan találtak rá, a férfi halálát lőtt seb okozta, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Cleveland shooter Steve Stephens found in Erie on Buffalo Rd by Rodger Young Park. Dead in vehicle of self inflicted gun shot wound. pic.twitter.com/KRR3ROBtTI

