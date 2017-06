Hihetetlen, mi van a leggazdagabbaknál – állampapírokból is jól bezsákoltak

Nem kérdés, hogy ha valakinek magasabb a jövedelme, akkor idővel nagyobb vagyont tud felépíteni. Ez a mai magyar valóság is, hiszen a jegybank adatai szerint a pénzügyi vagyon kétharmada a leggazdagabb háztartásoknál van. Érdekesség viszont, hogy az átlagnál jóval kevésbé részesednek a betétekből vagy a biztosításokból. A Bankmonitor.hu gyűjtéséből az is kiderül, hogy nemzetközi szinten mennyire lógnak ki a gazdagok, ha a befektetésekről van szó.

Lassan már fel sem kapjuk a fejünket azon, hogy azt látjuk a hírekben, hogy a leggazdagabbaknak mekkora vagyonuk is van pontosan. Nehéz belegondolni, de például a világ leggazdagabb emberének, Bill Gatesnek több pénze van, mint amennyiből jövőre a magyar költségvetés gazdálkodik.

Magyarországon is szép számmal találhatók milliárdosok, de néhány kiadványtól eltekintve nehéz átlátni, hogy mennyire nagy eltérések is vannak az országon belül. A jegybank a közelmúltban tett közzé egy összefoglaló anyagot, ami éppen ezt célozta meg. A bő 100 oldalas elemzésben van pl. egy nagyon beszédes ábra, ami azt mutatja meg, hogy ha csak a pénzügyi vagyont nézzük (vagyis a lakóingatlant és egyéb ingó és ingóságokat), akkor is erősen szét van szakadva az ország.

Ha egy csokorba gyűjtenénk azokat a háztartásokat, ahová a legvagyonosabb 10% tartozik, akkor az összes pénzügyi vagyon kétharmada lenne náluk. A leggazdagabb 1 százaléknál pedig az összes vagyon 37%-a(!) lenne. Kevésbé súlyos a vagyoni egyenlőtlenség, ha az összes vagyont, tehát például az ingatlant is beleértjük, hiszen ekkor a felső 10% a vagyon felét birtokolja. De ez valamilyen szempontból logikus is, hiszen itthon nagyon magas a saját tulajdonú ingatlan aránya.

A cikk ezután a befektetésekre, azok megoszlására koncentrált, mert igaz hogy az összes pénzügyi eszközből kétharmados a gazdagok részesedése, de a jegybank számításai szerint nagy eltérések vannak azon belül.

Egyrészt, úgy tűnik, hogy kisebb arányban van a birtokukban készpénz és betét, valamint a biztosítások és nyugdíjpénztári megtakarításokból sem tudnak akkora szeletet kihasítani, mint azt gondolnánk. Másrészt, viszont sokkal nagyobb a részesedésük az olyan fontos befektetéseknél, mint a kötvények, vagy a részvények és részesedések.

A lakossági állampapírok teszik ki a kötvények nagy részét, és itt mintegy 90 százalékos részesedéssel bírnak a leggazdagabbak. Úgy is lefordíthatjuk ezt, hogy a leggazdagabb 10 százaléknál van a lakossági állampapírok majdnem 90 százaléka.

