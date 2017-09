Egy amerikai újságírónő szerint inkább egy leszbikus polgármester tehet a hurrikánról, mint a globális felmelegedés

A Harvey hurrikán eddig 35 áldozatot szedett a szövetségi államban. A texasi partvidéken végigsöprő négyes fokozatú trópusi vihar a 2005-ben pusztító Katrina óta a legtöbb kárt okozó hurrikán az Egyesült Államokban.

Elég sok szakértő szerint a globális felmelegedés is felelős azért, hogy a hurrikán ekkora károkat okozott.

Azonban vannak, akik Donald Trumphoz hasonlóan nem nagyon akarják elfogadni, hogy a globális felmelegedés egy valódi jelenség.

Houston városának egyébként 2010 és 2016 között egy nyíltan leszbikus polgármestere volt, Annise Parker személyében.

Az amerikai újságírónő, Ann Coulter pedig Twitteren osztotta meg véleményét a katasztrófa és a polgármester összefüggéséről, miszerint:

I don't believe Hurricane Harvey is God's punishment for Houston electing a lesbian mayor. But that is more credible than "climate change." https://t.co/K7d7mopY5Q

— Ann Coulter (@AnnCoulter) August 29, 2017