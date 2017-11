Szétlopták az arra a játszótérre adott uniós pénzt, aminek a Fidesz a csodájára járt

Nem sok olyan történet van, amilyen a szegedi vadasparkban levő játszótéré. Bőven túlárazott, első ránézésre is gyanús, uniós pénzt felemésztő projektekből van elég jócskán, de abból kevés akad, ahol meg is állapították, hogy ellopták az uniós pénzt, ráadásul az ügyészség vádat is emelt volna. De ez a mostani ilyen.

Négy éve adták át a játszóteret és a Flamingonak hívott interaktív tájékoztató rendszert, a helyi Fidesz elnöke méltatta is az átadáskor az egészet. A helyi Fidesz által egyedülállónak nevezett fejlesztésről a 444.hu az átadás után bő két évvel, vagyis 2015-ben írt is, mert könnyedén látszott, mennyire túl van árazva az egész, 265 millió forintból jött ki a fejlesztés. Ebből 185 millió forintot az EU állt.

Na és mi derült ki ma? Hát hogy pont 185 millió forintos költségvetési csalás (ami kb annyit jelent: ellopták az uniós pénzt) miatt a Csongrád Megyei Főügyészség három személy ellen vádat emelt.

A bizniszben részt vevő két cég vezetője és egy magánszemély van a célkeresztben.

Az egész akkor bukott ki, amikor egy helyi MSZP-s képviselő kicsit utánanézett a projektnek, és úgy saccolta, 265 helyett 40 millióból is ki lehetett volna hozni az egészet. A helyi Fidesz-KDNP frakció visszatámadott, meg is jegyezték, a szegedi adófizetőknek egyetlen fillérjükbe sem kerül a projekt, mert az uniós támogatásból valósul meg. A megbízást elnyerő cég leszerződött egy szlovákiai céggel, az meg egy offshore céggel, és elég nehezen követhetővé vált a pénz útja.

A lényeg, hogy most már az ügyészség szerint is a projekt tényleges bekerülési értéke a támogatási szerződésben szereplő költség csupán 15 százaléka volt.

A 444.hu emlékeztet arra, hogy az első ellenőrzések rendben találtak mindent, a játszóteret és a tájékoztató rendszert átvették az önkormányzattól, a vádlottak között mégsincs senki azok közül, akik aláírták a megállapodást vagy átvették a játszóteret.