Lendvai Ildikó: „Ideje végrendeletet írnom”

Lendvai Ildikó közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, neki befellegzett.

Most aztán végem. Likvidálható (likvidálandó?) vagyok, Földi László kormányzati nemzetbiztonsági fő-fő szakértő megmondta. “Kollaboránsok, hazaárulók, nincs jogállásuk, szabadon likvidálhatók” a menekülteket segítő szervezetek tagjai. Ez itt a töredelmes vallomások ideje. A nagy menekülthullám idején bekapcsolódtam a Migration Aid munkájába, igen fontos szendvicskenő és adományszortírozó beosztásban, sőt azóta is kapcsolatom van a szervezetből kinőtt, már nemcsak a menekülteknek, hanem a hazai szegényeknek segítő csoportokkal. Szörnyű, de még a határmenti táborok egyikébe is segítettem élelmiszert vinni. Nem beszélve arról, hogy eljárok az Amnesty International és más jogvédő szervezetek rendezvényeire, még tüntettem is velük. Tuti, hogy ez már halmozott likvidálási ok. Ideje végrendeletet írnom. De minden rosszban van valami jó. Mennyivel rövidebb és egyszerűbb munka ez nekem, mint ha mondjuk Mészáros Lőrinc és egyéb barátok, rokonok, üzletfelek válnának a kérlelhetetlen Földi László célpontjává!!