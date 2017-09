Szerencsétlen balfácánnak nevezte a debreceni rektor a Putyin kitüntetése ellen tiltakozókat

Hecckampány folyik Vlagyimir Putyin kitüntetése kapcsán a Debreceni Egyetem rektora szerint.

Az intézmény szenátusa Civis Honoris Causa címet ítélt az orosz államfőnek, amitől több tanszék elhatárolódott, közölve: az autokraták magasztalása elfogadhatatlan számukra. Szilvássy Zoltán a Debreceni Televíziónak adott interjúban ennek kapcsán úgy fogalmazott:

Néhány szerencsétlen, világtalan, tehetetlen balfácán az egyetemen azt mondta, húha, a sajtó mond valamit, hű, most itt a lehetőség.

Szerinte a döntés ellen tiltakozók „butaságokat csináltak és butaságokat írtak”, de ezt nem nevezné „túlságosan hangosnak”. Azt mondta: a közel kétszáz tanszékből négy adott ki olyan állásfoglalást, hogy nem osztják a szenátus véleményét. Úgy véli, ez „fából vaskarika”, mert a szenátusi küldötteket a tanszékek, intézetek választják, így „a saját magam által küldött ember által is képviselt véleménytől elhatárolódni elég furcsa dolog”.

Ha családon belül elhatárolódom a feleségem főztjétől, annak az a következménye, hogy éhes maradok. Ha azt mondom, hogy rosszul főz az asszony és otthon azt mondom, hogy drágám, ez most nem sikerült olyan jól, ezt most nem eszem meg, adjuk a kutyának, oké. Ha kiállok az udvarra és az összes szomszédnak kikiabálom, hogy „ez fog fakanalat? Mit képzel?” Ez csúnya dolog, ez már családon belül is jelent egy konfliktust, minimum egy sárga lapot, de mindenképpen van következménye