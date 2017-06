„Sikerült megint hülyét csinálni magunkból” – az MSZP és a plakáttörvény

Sikerült megint hülyét csinálni magunkból. Egyszerűen nem értem, miért nem lehetett előbb megkérdezni a Botkát? Vagy ha megkérdezték, Botka miért csak most szól?

– értetlenkedett az MSZP-frakció egyik tagja, miután kiderült, hogy számos egyeztetés és több, e témában adott nyilatkozat után a szocialisták mégsem állnak ki saját indítvánnyal a közterületi politikai plakátolás újraszabályozása érdekében.

Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje kedden a pártelnökség ülésén tiltotta meg a frakciónak, hogy beadja a törvénymódosítást, nagyjából egy nappal azután, hogy az egyik jobbikos képviselő interpretációja nyomán elterjedt, az MSZP kész lepaktálni a Fidesszel annak érdekében, hogy betiltsák a közterületi politikai plakátokat kampányidőszakon kívül.

Botka az elnökségi ülés vége felé toppant be a pártvezetők közé. A 24.hu információja szerint az ülésen másfél órán keresztül arról folyt az egyeztetés, hogyan vigyék a parlament pénteki rendkívüli ülése elé a javaslatot, amelyről a szorult helyzetbe került Fidesz is megengedően nyilatkozott, miután a kormánypárt a saját javaslatához nem tudott kétharmados többséget szerezni.

Az MSZP javaslatai nem a napokban születtek. A csomag egyes elemei már évek óta lapultak különböző fiókokban, de eddig egy fikarcnyi esély sem volt rá, hogy átverjék azokat a kormánytöbbségen. Az utóbbi években folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő MSZP most látta elérkezettnek az időt, hogy elfogadtassa például a pártok havi költésének korlátozását. Az elképzelésük szerint havonta 500 ezer forintban limitálták volna a szerződések alapján kifizethető összeget.

Az MSZP-sek azt is racionális ötletnek látták, hogy miután nekik mostanában alig van lehetőségük plakáthelyekhez jutni, most egyszerre rendszabályozzák meg a kifogyhatatlan támogatással rendelkező Fideszt és az újabban a Jobbikot támogató plakátkirályt, Simicska Lajost, valamint a kormányt és a kormányközeli szervezeteket. A javaslat alapján tilos lett volna kampányidőszakban mindenféle kormányzati kampány, valamint a civil szervezetek által folytatott plakátkampány is, ami megakadályozta volna, hogy a Civil Összefogás Fórum és a Fidelitas kiegészítő akciókkal támogassa a Fideszt.

Botka azonban ennél nagyobb problémának látta, hogy pártja arra készül, hogy együtt szavazzon a Fidesszel. Ráadásul egyedüliként az ellenzéki pártok közül.

Az elnökségi ülésen úgy vélték, lehetetlen lenne az LMP-t is rávenni egy hasonló döntésre, ezért a miniszterelnök-jelölt kérésére a testület végül elfogadta, hogy a pénteki rendkívüli parlamenti ülésen a képviselők mindenképp nemmel szavaznak majd a Fidesz javaslatára.

Botka késleltetett beavatkozásával nagyon kellemetlen helyzetbe hozta a frakcióvezetőt. Tóth Bertalan a múlt héten, a Fidesz-javaslat bukása után jelentette be, hogy az őszi ülésszakra betárazták módosító javaslataikat. Az események azonban felgyorsultak, miután Áder János visszaküldte a leszavazott törvénymódosítást, Kövér László házelnök pedig rendkívüli ülést hívott össze. Az MSZP-s frakcióvezető ezután ötpárti egyeztetésen ismertette a javaslatcsomagot, amit végül közös kommunikáció helyett nélküle ejtettek.