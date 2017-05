Mészárosnak kínálták, az önkormányzat 150 forintos négyzetméteráron vinné a védett területet

A Konzum Nyrt. felvásárolta a Balatontouristot, ezzel Mészáros Lőrincékhez került a zamárdi kemping is. A kempinggel szemben található egy 250 hektáros terület, amelynek nagyjából 150 tulajdonosa nemrég levelet kapott az önkormányzattól. Ebben azt írják, az állam 100-150 forintos négyzetméteráron megvásárolná tőlük a védettség alatt álló területet. Van még csavar a történetben: a tulajdonosok képviselője néhány hónapja levelet írt a milliárdos felcsúti polgármesternek.

Mészáros Lőrinc cége megvette a tóparti kempingek nagy részét, egész pontosan a legnagyobb balatoni turisztikai vállalatot, a Balatontouristot. Így a Zamárdiban található Mirabella Kempinget is a Konzum üzemeltetheti.

A kemping mögött, a Balatontól 600-700 méterre található egy 250 hektáros terület, a Brettyó, ami körülbelül 150 ember tulajdona.

Brettyó A Zamárdi központi részén, a vasút és a Rév felé vezető út között fekvő területet a kárpótlási időszakban kapták vissza a helyiek. A Brettyót a 2000-es évek közepén nyilvánították a nádas mint élőhely védettségét biztosító Natura 2000-es területté. A folyamatos tiltakozások, perek és az önkormányzat által kezdeményezett – kormányokon átívelő – egyeztetések ellenére a védettség feloldását mindmáig nem sikerült elérniük a tulajdonosoknak.

Ez a terület Natura 2000-es védettség alá vont belterület. A nagyjából százötven tulajdonos képviselője, Mojzer Lászlóné a 24.hu-nak azt mondta,

a tulajdonosok így nem hasznosíthatják területüket, magas sarkú cipővel se lehet rálépni a természetvédők engedélye nélkül. Miközben a pár fűszállal arrébb található Military Parkban tankok dübörögtek, és az évi három-négy fesztivál több száz autóját befogadó parkoló is itt van. Akkor mit védünk? Csak a magántulajdont?

A tulajdonosok április 7-én, vagyis öt nappal azelőtt, hogy a Konzum bejelentette, megvásárolta a kempinget, levelet kapott Witzmann Mihálytól, a körzet fideszes országgyűlési képviselőjétől és Csákovics Gyula polgármestertől.

Ebben azt írják, a régóta hasznosítatlan terület sorsát most uniós pályázat keretében rendeznék:

Az Európai Bizottság 2017- évi LIFE pályázatának keretében lehetőség nyílna arra, hogy a terület természetes állapota megmaradjon, ugyanakkor a pályázat lehetőséget biztosítana arra is, hogy a tulajdonosoktól a területet megváltsa az Önkormányzat (Állam). Így állami (önkormányzati) tulajdonba kerülne a terület és ezzel a fenntartási kötelezettség, a tulajdonosok pedig pénzt kapnának a területért.

Csakhogy a tulajdonosoktól termőföldáron vennék meg a területet: hektáronként 1-1,5 millió, azaz

négyzetméterenként 100-150 forintért.

Ezt az összeget a levélben azzal magyarázzák, hogy „a Natura 2000-es területek átminősítésére sajnos nincs lehetőség, így a szóban forgó területek építési telekáron történő értékesítésére sem kerülhet sor.”

A Natura 2000 sem garancia Ezt a balatonfenyvesi kikötő építése megmutatta. A balatoni viszonylatban páratlan méretű, a szükséges engedélyekkel rendelkező beruházás Natura 2000-es területen épült. Ugyanakkor ilyen területen csak kiemelt közügyből lehet építkezést engedélyezni. Ez alkalommal viszont meglepő módon a környezetvédelmi felügyelőség nem tartotta indokoltnak, hogy a tó felszínéből több hektárt kikanyarító móló miatt külön környezetvédelmi hatástanulmányt készítsen.

Mojzer Lászlóné lapunknak azt nyilatkozta, hogy a felkínált ár nevetséges, de könnyen elképzelhető, hogy akad majd olyan, akinek elege van a hosszú évek óta húzódó huzavonából és eladja területét az államnak. Azt viszont több tulajdonos is furcsának találja, hogy a levelet alig pár nappal azelőtt küldték ki, hogy Mészárosék megvették a kempinget, kivált, hogy a Konzum-csoport nem titkolja, további területek megvásárlását tervezi.

A tulajdonosok képviselője nem titkolta, hogy néhány hónappal ezelőtt megpróbáltak kiskapukat keresni, és megoldást találni arra, hogyan lehetne a területet értékesíteni.

Ekkor szóba került Mészáros Lőrinc neve is, akinek levelet írtak az alábbi szöveggel:

„Tisztelt Polgármester úr! Zamárdi belterületén – jelenleg magántulajdon – 150 hektár területű, a világon is egyedülálló vízi élménypark létesülhetne állami segítséggel, amelyhez a tulajdonosok nevében szeretnék öntől segítséget és időpontot kérni. A tervezett beruházás Aqva Regnum Hungary név alatt megtalálható az interneten.”

Aqva Regnum Hungary Ezzel a névvel tervezett hatalmas és futurisztikus aquaparkot a Balaton mellé Gulyás Péter vállalkozó, az egyik lehetséges helyszín pedig Zamárdi volt. Egy több mint egymillió négyzetméter alapterületű, fedett létesítményt álmodott meg. Gulyás megkereste a kormányt nagyszabású fejlesztési tervével, de Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy parlamenti kérdésre adott válaszában azt írta, hogy „az ügy megismerését követően az a határozat született, hogy a Miniszterelnökség, így vélhetően a kormány sem támogatja az Aqua Regnum Hungary elnevezésű projektet.” Az aquaparkkal kapcsolatban megkerestük a vállalkozót, aki a 24.hu-nak elmondta, a beruházásból nem lesz semmi, legalábbis ezen a területen biztosan nem. Ugyanakkor a kormány Balaton-fejlesztési programjába – az immáron Mészáros Lőrincnek kedvező kempingfejlesztéshez hasonlóan új tételként – bekerült egy tematikus élménypark kialakítása 17 milliárd forintos állami támogatással. Megkérdeztük a Magyar Turisztikai Ügynökséget és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is, hogy hol valósulna meg a beruházás, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Ahogyan Mojzer Lászlóné sem kapott választ Mészáros Lőrinctől – megjött viszont az önkormányzat levele a tulajdonosoknak. Mojzerné szerint érthetetlenen, miért külön-külön és levélben kommunikálnak velük ahelyett, hogy összehívnának egy fórumot, ahol beszélhetnének a Brettyó sorsáról.

Elmondta azt is, hogy 10-12 éve azokat az ingatlanokat, amelyek a védett területtől csak pár méterre voltak, az önkormányzat 3500 forintos négyzetméterárat fizetett. Szerinte az önkormányzat kivéreztette a tulajdonosokat, és most abban bízik, hogy 100-150 forintos négyzetméteráron is eladják neki területeiket.

Megkérdeztük az önkormányzatot, mihez kezdene a területtel akkor, ha a tulajdonosok úgy döntenek, megválnak tőle. Azt válaszolták, hogy

a terület jelenlegi, természetes állapotában maradna meg.

Hozzátették, a balatoni fejlesztési programtól független uniós pályázat keretében valósítanák meg terveiket, de természetesen azok kapcsolhatók a balatoni projektekhez is.

Ha viszont a tulajdonosok nem adják el a területeiket, az önkormányzat szerint

marad a jelenlegi állapot, és mivel az önkormányzat nem kap felhatalmazást a tulajdonosoktól, ezért nem is vállalja fel a pályázattal kapcsolatos költségeket.

Kérdéseinkkel megkerestük Mészáros Lőrinc sajtósát is, tőle azonban nem kaptunk választ arra, hogy tervezi-e a szóban forgó terület megvásárlását. Válaszolt viszont a kempingtulajdonos Konzum, amely azt közölte, semmi köze a projekthez.