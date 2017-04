Megismétlődött a “felségsértés”, újra kiment a meghekkelt Orbán-interjú

Öt munkatársat tett lapátra a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Pannon Lapok Társasága a tavalyi év végén, miután egy máig ismeretlen ember belenyúlt az Orbán Viktorral készített interjúba és széttrollkodta azt. Valaki április 1-jén újra megviccelte a Fejér Megyei Hírlap kiadóját és a kormányfőt.

A kormánnyal elégedetlenkedők nagy része hősként ünnepelte azt a máig ismeretlen embert, aki tavaly karácsonykor meghekkelte a Fejér Megyei Hírlapban megjelent Orbán Viktor-interjút. A lapot kiadó cég, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került Pannon Lapok Társaságának (PLT) vezetése megtorláshoz folyamodott.

Nemrég azonban újabb fordult történt ebben a különösen érzékeny ügyben.

A kiadónál újra áll a bál, mivel a 24.hu információja szerint valaki újfent megviccelte az olvasókat, illetve a lapkiadót.

Április 1-jén a Fejér Megyei Hírlap digitális számának, a FejerDigitalnak az előfizetői arról kaptak értesítést emailben, hogy megjelent a legújabb szám, amit le tudnak tölteni: a 2016. december 24-i. Az, amely a meghekkelt miniszterelnöki interjút is tartalmazza.

Erről itt a bizonyíték (a digitális számra előfizetőknek küldött levél egyes részeit forrásvédelmi okból kitakartuk):

Ahhoz, hogy bolondok napján megtörténhessen, valakinek újra bele kellett nyúlnia a rendszerbe. Annak a valakinek pedig tudnia kellett, hogy melyik speciális, a rendkívüli eseményeknek, történésekről szóló híreknek fenntartott könyvtárba kell tenni a régi lapszámot tartalmazó fájlt ahhoz, hogy a program kiküldje az előfizetőknek – magyarázta a 24.hu-nak a rendszert ismerő forrás.

Kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket

Nem árt felidézni: négy félmondatot csempészett bele valaki a kormányfővel készített interjúba, a kormányfő szájába adva azt, hogy

mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket

, aztán azt, hogy

az ápolónők bérét 2017-ben és 2018-ban is folyamatosan emeljük. A kórházi hullák száma is emelkedik.

Meg azt, hogy

a korrupciós vád mint politikai lejárató eszköz teljes mértékben megszokottá vált. Mi is használjuk.

Végül azt, hogy

azt kívánom, hogy minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelmezéséhez.

Ha most bárki kattintana a linkre, nem talál ott semmit, mivel a link mögül a nagy botrányt okozó széttrollkodott interjút kiszedték. Forrásunk elmondása szerint viszonylag gyorsan felfedezték az újságnál, hogy valaki újra tréfát űzött velük.

Végtelenül kellemetlen a kiadó vezetésének

Rettentő kínos az újabb tréfa a kiadó vezetésének, több okból is. Nem is álltak szóba velünk, hiába próbáltuk felvenni a kapcsolatot több csatornán is a PLT ügyvezetőjével, aki a tavaly decemberi esetről kommunikált a cég részéről. Kázmér Judit – bár a levelezőrendszer visszajelzése alapján megnyitotta levelünket – nem válaszolt az először két hete elküldött, azóta többször megismételt emailünkre, a telefont sem vette fel, és hiába hagytunk üzenetet a titkárságán és küldtük el oda is a levelünket, nem vezetett eredményre ez sem.

A Fejér Megyei Hírlap főszerkesztőjétől, Elekes Andrástól is vártuk, hogy ha nem lenne helytálló az információnk, cáfolja, de ő sem válaszolt. És a PLT tulajdonosának, a Mészáros Lőrinc érdekeltségének számító Mediaworksnek küldött levelünk is válasz nélkül maradt.

A rendőrséget is megkérdeztük a mostani esetről, mert úgy tudjuk, az újabb hekkelés miatt kihívták a rendőröket a PLT-hez, de a hatóság csak azt közölte, hogy “a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. december 28-án rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett elkövetésének gyanúja miatt. A folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel további információt nem kívánunk adni.”

Az április 1-jei eset miatt különösen azért főhet a feje a PLT vezetésének, mert a december 24-i hekkeléssel összefüggésben öt munkatárstól viharos gyorsasággal megváltak. Ennek ellenére, mint ez az eset jelzi, a hekkelés nem maradt abba.

Ráadásul úgy tették lapátra és feketítették be az öt elküldött szakembert, hogy a cég ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, és – a fent idézett válaszból adódóan – aligha bukkant az elkövető nyomára a rendőrség, hiszen a nyomozás folyamatban van.

A PLT akkori közleménye szerint két főszerkesztőt a vezetői felelősség miatt, a felelős szerkesztőt és a lapszerkesztőt gondatlan munkavégzés miatt mentették fel, a munkaviszonyukat azonnal hatállyal megszüntették. Elbocsátották azt is, aki, aki a cég közleménye szerint

a cikk módosításával közvetlenül kapcsolatba hozható.

Az így pellengérre állított újságírók közül ketten, a felelős szerkesztő és a lapszerkesztő, a veszpremkukac.hu cikke szerint munkaügyi pert indítottak a céggel szemben, emellett sérelmi díjat is követelnek, és hitelrontás miatt elégtételt akarnak venni a PLT-n. A per még tart.

Az pedig még pikánsabbá teszi a bolondok napján történteket, hogy a kiadó korábbi közleményében kiváló belső informatikai rendszert emleget, és kiemeli, hogy mindent megtesznek azért, hogy

a jövőben hasonló eset többé ne történhessen meg a lapcsoportnál.