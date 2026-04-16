holdvénuszfiastyúkegyüttállás
Tudomány

Különleges csillagászati jelenséget láthatunk a hétvégén

együttállás, csillagok, hold, vénusz, fistyúk,
m-gucci / Getty Images
Együttállás illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 04. 16. 13:56
együttállás, csillagok, hold, vénusz, fistyúk,
m-gucci / Getty Images
Együttállás illusztráció.

Különleges csillagászati jelenség, a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz együttállása lesz megfigyelhető a nyugati égbolton április 19-én vasárnap az esti órákban – írja az MTI a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye alapján.

A közlemény szerint április 19-én, vasárnap este 20 óra 11 perckor a már két és fél napos, 7 százalékos holdsarló közvetlenül a Fiastyúk (Plejádok) csillaghalmaz mellett lesz látható. Az égitestek alatt a Vénusz (Esthajnalcsillag) ragyog majd, így a hármas konfiguráció szabad szemmel is látványos élményt nyújt.

20 óra 45 percre az égbolt már kellően besötétedik ahhoz, hogy a Fiastyúk halványabb csillagai is feltűnjenek a sarló alatt.

A jelenség ekkor 17 fokos magasságban látszik majd a horizont felett. A távcsővel rendelkező észlelők számára további érdekességet jelent, hogy a holdsarló olyan közel lesz a Fiastyúkhoz, hogy az este során néhány halmazszéli csillag elfedését is meg lehet majd figyelni.

A közlemény szerint az esemény felvezetéseként már április 18-án, szombaton is érdemes figyelni a nyugati horizontot, amelyen 20 óra 10 perckor a mindössze 2 százalékos, „pengevékony” holdsarló és a tőle 9 fokra, balra felfelé elhelyezkedő Vénusz párosa lesz látható. A holdsarló tiszta ég esetén szabad szemmel is látható lesz, ahogy sötétedik, a megvilágítatlan oldalának hamuszürke fénye is felderenghet.

