Veszélyeztetett majmot próbáltak átcsempészni Magyarországon

Fiatal, aranyfejű oroszlánmajmocskát próbált egy román férfi Olaszországba csempészni Magyarországon keresztül – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményéből. A veszélyeztetett fajba tartozó, sérülékeny állatot szűk ketrecben szállította az elkövető, aki az állatot kislányának szánta ajándékba.

A pénzügyőrök január 18-án éjszaka a rédicsi határátkelőhelynél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt, ebből a járműből került elő a majom, a sofőr feje feletti rekeszből. A 42 éves férfi azt állította, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. Az állathoz tartozó egészségügyi okmányt és tartási engedélyt nem tudott bemutatni.

A járőrökben felmerült a gyanú, hogy egy veszélyeztetett faj példányáról van szó, ezért azonnal értesítették a területileg illetékes kormányhivatal és nemzeti park munkatársait, miközben a kisállatot egy fűtött irodába vitték.

A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy a majom valóban veszélyeztetett faj egyede, amely nemzetközi védelem alatt áll.

Az aranyfejű oroszlánmajmocska (Leontopithecus chrysomelas) Brazíliában őshonos állat, a Természetvédelmi Világszövetség vörös listája szerint állománya csökkenőben van az élőhelyei pusztulásával járó fakitermelés, mezőgazdaság és városfejlesztések miatt.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik a további intézkedést átvették, és természetkárosítás bűncselekménye miatt indítottak eljárást. A hatóságok gyors együttműködésének köszönhetően a kismajom azóta a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került.

