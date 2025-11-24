Poloskákból készít ételt és fűszert ez a népcsoport

Az indiai Mizoram államában a mizo törzs tagjai hatékony módszert alakítottak ki a rovarok begyűjtésére, feldolgozására és fogyasztására – írta a Guardian.

Néhány évente az Udonga montana elnevezésű, bambuszfákat fogyasztó poloskafaj példányai hatalmas rajokban érkeznek India északi részére. A mizorami közösség, viszont ahelyett, hogy elpusztítaná őket, táplálékot készít belőlük. A rovarok nem csak magas fehérjetartalmú ételeket biztosítanak számukra, általuk az erdőt károsító növényvédő szerek bevetése nélkül képesek szabályozni a kártevők szaporodását.

A büdösbogár-gyűjtés szezonja a mautam idejére tehető: ekkor történik a bambuszok (Melocanna baccifera) tömeges virágzása, amely a rovarok elszaporodásának kiváltója is. Ez az időszak minden évben máskor érkezik el: 2022-ben például májusban, míg a következő évben szeptemberben.

A lakosok a kártevőket egy hosszú nyelű halászhálóra emlékeztető eszközzel cserkészik be. Amikor közeledik a virágzás, a falubeliek megrázzák a bambuszok ágait, és a poloskák hálóikba hullanak. Ezután forró vizet öntenek rájuk, majd a halott tetemeket egy tálba helyezik. Kézzel megtisztítják őket a levelektől, ismét beáztatják, ezután sűrű péppé őrlik.

Ebből kétféle terméket állítanak elő: illatos főzőolajat, amit ételként és gyógyszerként is hasznosítanak, illetve egy fehérjedús pépet, amelyet az állatoknak adnak. Főzés közben a víz tetején összegyűlő olajat lemerik, üvegekbe töltik és a helyi piacon körülbelül 100 rúpiáért (nagyjából 380 forintért) árulják.

A folyamat során semmi sem vész kárba: az olajkivonás után megmaradt pépből, úgynevezett hmun hlui-t, egy savanykás fűszert készítenek. A büdösbogár neve, azokból az erős szagú vegyületekből ered, amelyek akkor szabadulnak fel, amikor stressz vagy fenyegetés éri – ez a vegyület adja a fűszer ízének alapját is.

Az ízeltlábú aromáját alapvetően kedvelik a helyiek, de a lap európai újságírói számára túl erősnek bizonyult. Azonban a klímaválság okozta élelmiszerválság, és a fehérjedús táplálékok iránt megnövő kereslet következtében talán egy nap mi is olyan természetességgel fogjuk ebédre feltálalni a büdösbogarat, mint a mizorami lakosok.