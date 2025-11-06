A szemünk láttára születik új holtág az Ipolyon

Izgalmas folyamat zajlik Hont község környékén, ahol az Ipolyról éppen a szemünk láttára szakad le egy új holtág. A Nem víznek való vidék című dokumentumsorozat stábja legfrisebb epizódjukban a kanyargó folyóhoz látogatott, ahol szakértőkkel együtt vizsgálták meg, mi is történik ott pontosan.

Az Ipoly ezen a szakaszon többnyire szabadon, szabályozás nélkül folyik, ennek köszönhetően folyamatosan változik. Új kanyarulatok jelennek meg rajta, amelyek később leszakadhatnak és holtággá formálódhatnak. Olyan természetes változások ezek, amelyek a Dunán és a Tiszán mára teljesen megszűntek a vízlépcsők, partbiztosítások, kanyarulatátvágások és egyéb folyószabályozási munkálatok nyomán.

Egy túlfejlett kanyarulat közepén állunk most, ahol azt a folyamatot szeretnénk megfigyelni, hogyan erodálodik a part, miként történik egy kanyarulat lefűződése

– mondta a filmben Dr. Török Gergely, a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének tudományos munkatársa.

A szakértő kollegáival ezen a helyszínen az Ipoly áramlását, mederszintjét és hordalékát monitorozza. Erre azért van szükség, hogy megérthessék, hogyan zajlanak a természetes változások egy szabályozatlan folyóban, így elképzelésük lehessen róla, milyen lehetett a Duna és a Tisza a szabályozások előtt, illetve miként lehetne fellépni az olyan problémák ellen, mint a Tisza bevágódása.

A vizsgált kanyarulatnál az figyelhető meg, hogy a külső ívénél gyors a folyó áramlása, ezért a part itt erodálódik, a víz apránként lebontja, az ebből származó hordalékot pedig a belső ívbe hordja, ahol az áramlás lelassul, a part épül. Ennek eredménye, hogy egy egyre vékonyodó nyakú félsziget alakul ki a kanyarulatnál, amelynek nyaka előbb-utóbb átszakad. A kanyarulat ezzel együtt leválik a folyóról, idővel holtág lesz belőle, ez néhány éven belül beteljesedhet.

5 fotó

Amint Török Gergely elmagyarázta, az Ipoly egy úgynevezett meanderező folyó, vagyis nem egy fix nyomvonalon halad, hanem egyfajta kígyózó mozgást végez, így folyamatosan változik. Ennek eredménye a kanyarulatok, valamint a holtágak képződése is. Egykor a Tisza is ilyen folyó volt, ám az elmúlt évszázadok szabályozásai mára többnyire kiegyenesítették.

Hogy a folyó milyen gyorsan változik, kanyarulatai mennyi idő alatt alakulnak holtágakká, számos tényezőtől függ, köztük árhullámok mennyiségétől és intenzitásától. A szakértők célja, hogy tanúi lehessennek ennek az átalakulásnak, azaz személyesen, vagy legalábbis kamerafelvételen lássák, amint a part átszakad, a kanyarulat lefűződik az Ipolyról.

Az Ipoly esetében ezek a változások azért is kifejezetten érdekesek, mert ez a folyó jelenti a mindenkori határt Magyarország és Szlovákia között, azaz formálódásával hazánk területének mérete is rendszeresen csökken vagy nő meg – igaz, nem túl jelentős mértékben.

Lapunk számos korábbi cikkében is foglalkozott a hazai vízgazdálkodás témájával, ezek a tartalmaink alább elérhetők: