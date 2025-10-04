Melyik állatoknak a legrosszabb a lehelete?

A szagok megítélése meglehetősen emberfüggő, a szájszag különféle változatait viszont kevesen szeretik. Az állatvilágban ráadásul – emberi mércével legalábbis – még durvább leheletekkel is találkozhatunk, ennek járt utána az IFLScience.

Hogy melyik faj szájszaga a legrosszabb, azt nehéz egyértelműen meghatározni – talán nem árulunk el nagy titkot, de a témát viszonylag kevesen kutatják. Van azonban néhány anekdotikus bizonyíték, amely segíthet a kérdés megválaszolásában.

A rossz lehelet hátterében számos tényező állhat a nem megfelelő szájhigiéniától a kellemetlen szagú táplálékok fogyasztásáig, az állatoknál mindkettő meglehetősen gyakori. A maradékok a fogak között és a nyelven is megrekedhetnek, rothadásba kezdhetnek, ami szintén fokozza a kellemetlen érzetet.

A bűzös leheletű fajok listáján mindenképp előkelő hely jár a hosszúszárnyú bálnának.

Ezen cetféle légzőnyíláson keresztül lélegzik, amikor épp a felszínre jön, ködfelhőszerű, több száz liternyi, a gyomorban bomló táplálék szagát is tartalmazó levegőt fúj ki, amely a Monterey Bay Aquarium szerint igen nehezen tolerálható.

Sok cetféle hatalmas mennyiségű krillt fogyaszt, ezen apró rákok önmagukban sem túl jó szagúak, de egy bálna által elnyelve még rosszabbak. Douglas Fox szerző, aki egy déli-sarkvidéki expedíció során maga is megtapasztalta egy hosszúszárnyú bálna leheletét, azt mondta, hogy tompa, csípős, a szellentés és a halszag keverékére emlékeztető aromáról van szó, amely szinte ízt hagy a szájban.

Hasonlóképp a halban gazdag táplálék miatt az oroszlánfókák szájszaga sem túl kellemes, de a dögevő keselyűk is említést érdemelnek. Ezen madarak egyébként rendszeresen felöklendezik a rothadó húst, ami még a ragadozókat is elriasztja.

Végezetül az erszényes ördögről sem szabad megfeledkezni. Ezen ausztráliai faj eleve meglehetősen rossz szagú az illatmirigyei miatt, rothadó húsból álló étrendje miatt viszont a lehelete is nehezen elviselhető.