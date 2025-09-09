Előkelő ókori sírt tártak fel Albániában

A római korra, a 3–4. századra datálható előkelő sírkamrát tártak fel Albániában, az észak-macedóniai határ közelében – írja a Reuters. Ez az első ilyen típusú lelőhely a régióban, a felfedezés kapcsán Edi Rama miniszterelnök fotókat is közölt.

6 fotó

A Bulqiza nevű városka lakói szokatlan kövekre lettek figyelmesek egy közeli fennsíkon, majd értesítették az Albán Régészeti Intézetet. A kutatók augusztus elején kezdtek ásatásba, és hamar kiderült, hogy a sír mészkőlapjain görög betűkkel írt felirat maradt hátra.

Erikson Nikolli, a projekt vezetője szerint ezek alapján az egyik elhunyt neve Gelliano volt, ami egy tipikus római kori név.

Egy második személyt is nyugalomra helyeztek itt, az ő neve nem ismert, de valószínűleg családtag volt.

A 9 méter hosszú és 6 méter széles sír az első ismert nyughely Albániában, amely egy kifejezetten tehetős római személy számára épült. A terv az, hogy a lelőhelyet helyreállítva turisztikai látványossággá alakítsák.

Az ásatások során egy aranyfonállal hímzett ruhadarab is előkerült, ami megerősíti az elhunyt gazdagságát. A további leletek között üvegtálak és kések is megtalálhatók.

Nikolli szerint a kamrát legalább kétszer kifosztották, egyszer az ókorban, majd később, amikor nehéz gépekkel eltávolították a tetején lévő hatalmas sziklát. Ugyan az elhunyt nevét görögül írták fel, de az latin volt, egy másik szöveg pedig arra utal, hogy a sírt Jupiter tiszteletére szentelték.

A közelben további feliratos köveket is felfedeztek, ezek szövegét egyelőre nem fejtették meg. A feltételezés az, hogy ezek egy másik emlékműhöz tartoznak.

A közelmúltban nem ez volt az egyetlen jelentős római kori felfedezés a Balkánon. Nemrégiben egy, az ókori állatviadalokhoz használt medve koponyáját találták meg Szerbiában.