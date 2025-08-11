65 év után kerültek elő az Antarktiszon eltűnt férfi csontjai

Egy olvadó gleccserből kerültek elő annak a brit férfinek a csontjai, aki 1959-ben, egy balesetben vesztette életét az Antarktiszon – írja a BBC. A csontokat januárban fedezték fel egy lengyel expedíció tagjai egy karóra, egy rádió és egy pipa mellett.

A közelmúltban hivatalosan is Dennis „Tink” Bellként azonosították az elhunytat, a férfi 25 évesen zuhant egy hasadékba, miközben a későbbi Brit Antarktiszi Kutatóintézetnek dolgozott.

„Dennis egyike volt azoknak a bátor embereknek, akik rendkívül zord körülmények között járultak hozzá az Antarktisz korai tudományos kutatásához és feltérképezéséhez” – mondta Dame Jane Francis, a szervezet igazgatója.

A londoni család már 1959 júliusában értesült a halálesetről. David Bell, az áldozat most 86 éves, Ausztráliában élő testvére a BBC-nek azt nyilatkozta, már feladta a reményt, hogy valaha megtalálják bátyját.

Dennis Bell 1934-ben született, meteorológusként dolgozott a brit Királyi Légierőnél, majd csatlakozott egy Falkland-szigeteki és antarktiszi kutatóprojekthez. 1958-ban érkezett meg a jeges kontinensre, két évre osztották be egy kis bázisra a György király-sziget egyik öblébe, 120 kilométerre az Antarktiszi-félsziget északi partjától.

A feljegyzések alapján a feladatai közé tartozott a meteorológiai léggömbök felengedése, valamint a rádiós bejelentkezések az Egyesült Királyság felé, a téli utánpótláshiány közepette emellett ő felelt az élelmiszerraktárért, de a György király-sziget feltérképezésében is részt vett. Az Antarktisz akkoriban még a mostaninál is elszigeteltebb volt, rendkívül nehéz volt kapcsolatba lépni az otthoniakkal.

A végzetes baleset egy felmérő úton történt, néhány héttel a 25. születésnapja után. A szakember és társa, Jeff Stokes a helyi télben, 1959. július 26-án arra vállalkozott, hogy a bázisról indulva másszanak meg egy gleccsert.

A hó nagyon mély volt, a szánhúzó kutyák nehezen haladtak, Bell pedig síléc nélkül ment előre segíteni, majd hirtelen eltűnt egy hasadékban. Stokes lekiáltott az üregbe, a férfi ekkor még tudott válaszolni, és a leeresztett kötelet megragadva egészen a lyuk széléig felhúzták, ám a rögzítés elszakadt, Bell pedig ismét a mélybe esett.

Ezt követően már nem adott jelt magáról.

A fagyási sérüléseket szenvedett Stokes visszatérve jelentette társa halálát. Nem sokkal korábban egy másik kutató, Alan Sharman is életét vesztette, a körülmények miatt nem folytatták a keresést. Stokes hetekkel azelőtt halt meg, hogy egykori kollégája maradványai előkerültek volna.

Veszélyes és instabil hely

1944 óta 29 ember halt meg tudományos küldetés során a Brit antarktiszi területen. 2015-ben a Brit Antarktiszi Emlékalapítvány expedíciót szervezett néhány áldozat hozzátartozóinak a térségbe, ehhez David Bell is csatlakozott.

A férfi ekkor azt hitte, számára lezárult a testvéréhez fűződő története,

idén januárban azonban a Henryk Arctowski Lengyel Antarktiszi Állomás csapata megtalálta bátyja maradványait az Ecology-gleccser lábánál.

A csontok a jég és sziklák között hevertek.

Mivel friss hóesés volt várható, a csapat GPS-jelzőt helyezett ki, majd később gondosan kiemelték a maradványokat. A lengyel szakértők szerint a helyszín meglehetősen veszélyes és instabil volt.

A klímaváltozás jelentős hatást gyakorol a térség jégtömegeire, köztük az Ecology-gleccserre, amely egyébként természetes módon is vándorol. A terület, ahol Dennis Bell egykor eltűnt, már nem ugyanaz, mint akkoriban volt. A lelőhelyen síbotok töredékei, egy olajlámpa maradványai, üvegedények és sátordarabok is előkerültek.

David Bell célja most az, hogy Angliába utazzon, ahol nővérével, Valerie-vel együtt végre eltemethetik testvérüket.