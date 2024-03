Mérgező állatok ezreit sodorta partra a tenger

Több ezer mérgező állatot, úgynevezett tengeri fecskét mosott partra a tenger Texasban – írja a New York Post. A tengeri fecskék ház nélküli csigafélék, akiket az óceán leggyönyörűbb gyilkosaként is ismernek.

A szakértők egy Facebook-bejegyzésben hívták fel mindenki figyelmét arra, hogy semmi esetre se érjenek hozzájuk.

Mint írják, ezek a kék sárkányként is ismert állatok rendkívül mérgező medúzákkal, portugál gályákkal (Physalia physalis) táplálkoznak, a medúzákból kinyert anyagokat pedig még erősebb méreggé alakítják, amely émelygést, fájdalmat és hányást is okozhat. Bár méretük nem nagyobb 3 centiméternél, a tengeri fecskék egyetlen csípéssel is képesek kórházba juttatni egy embert.

Tavasz elején Texasban egyébként teljesen normálisnak számít, hogy ilyen élőlények lepik el a partokat, ez minden évben megtörténik.