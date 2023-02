Mérgező füsttel terítette be a környéket a Dunán égő jacht

Hatalmas füsttel, órákig lángolt egy jacht Budapesten, az Árpád hídnál, a hajót végül elsüllyesztették, ezzel gyorsítva az oltást. Maga a merítés nem feltétlenül okoz környezeti problémát, a szakértő szerint viszont a műanyag égése súlyos terhelést idézett elő.

Február 14-én délután kigyulladt egy jacht Budapesten, az Árpád hídnál, a sűrű füst messziről is látható volt. A hajón senki nem tartózkodott, személyi sérülés nem történt.

A 26 méter hosszú, több mint két éve a hajógyári-szigeti Wiking Yacht Clubnál lévő hajó oltását megnehezítette, hogy életveszélyessé vált, ezért közvetlenül nem, csak a partról és egy tűzoltóhajóról tudták oltani. A jacht résztulajdonosát az RTL érte el, Varga Miklós elmondta, hogy a tervek szerint a hajót elsüllyesztik, és csak azután emelik ki, hogy a tűz elaludt. Az oltást kedd estére tudták befejezni a hivatásosok.

Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő-helyettese a 24.hu-nak megerősítette, hogy a jachtot valóban elsüllyesztették. „Ez már a kora esti órákban megtörtént. A tűzoltásvezető egyeztetett a hajótulajdonossal, és az a döntés született, hogy a legjobb módszer, ha a hajó elárasztható részeibe vizet engednek. Az érintett helyen nem olyan magas a Duna vízállása, 1,2 – 1,5 méteres mélységről beszélünk” – mondta lapunknak a szóvivő.

Kolozsi Péter szerint a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság egy speciális olajfelfogót helyezett ki a jacht köré, hogy meggátolják a veszélyes anyagok természetbe áramlását.

„Egy apró olajfolt jelent csak meg a vízen” – nyilatkozta a szóvivő.

Súlyos szennyezés

Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője éppen a Duna közelében kerékpározott haza, amikor javában tombolt a tűz, már a Margit-hídnál fullasztónak érezte a füstöt. „Iszonyú égettműanyag-szag volt, a környéken egy elég komoly légszennyezést okozott” – mondta a 24.hu-nak. A szakértő szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy a Duna mégiscsak egy szélcsatorna, ami segített a füst elterelésében.

Egy jacht égésénél a fő probléma az, hogy rengeteg műanyagot tartalmaz. Noha egy autóban is rengeteg műanyag lehet, messze nem annyi, mint egy ilyen hajó – az autók esetében ráadásul az oltás jellemzően gyorsabb. „Policiklusos aromás szénhidrogének, mindenféle káros anyagok szabadulhatnak fel, ha még PVC is van a hajóban, akkor dioxinok is. Ezek nagyon mérgező égéstermékek.

Magam is éreztem az égő műanyag jellegzetes szagát, tudjuk, hogy az ilyen füst tele van rákkeltő vegyületekkel

– emelte ki Simon Gergely, hozzátéve, hogy a jacht órákon át lángolt, terhelve a környezetet.

A szakértő úgy véli, a merítéssel bizonyosan a Dunába is került valamennyi káros anyag, de a légszennyezés jelentette a fő gondot. A merítésnél a problémát nem is annyira a műanyag, hanem az esetlegesen kiszivárgó üzemanyag okozhatja, ez azonban rendkívül látványos, könnyen észrevehető nyomokkal jár.

Simon Gergely szerint a műanyaggal való – egyébként illegális – fűtés eleve káros helyzetet teremt több településen. „Budapest kertvárosaiban és a vidéki településeken rendszeresen érzem a szagot, sajnos az országnak eleve van egy ilyen típusú terhelése” – tette hozzá.