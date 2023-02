Megszólalt az Óbudai-szigetnél kiégett luxusjacht résztulajdonosa

Mint beszámoltunk róla, egy különleges luxusjacht égett órákon át az Óbudai-sziget csúcsánál. A 26 méteres hajó oltását megnehezítette, hogy életveszélyessé vált, így közvetlenül nem lehetett oltani, csak a partról és egy tűzoltóhajóról.

Az RTL megtalálta az újonnan 3 milliárd forintnyi dollárért rendelt, de jelenleg is több száz millió forintot érő jacht résztulajdonosát. A Magyar Kikötő Zrt. vezérigazgatója elmondta, a hajó már több mint két éve a Hajógyári szigeti Wiking Yacht Clubnál van. Varga Miklós szerint karbantartásra, felújításra érkezett a jacht, de ő sem tudja mitől gyulladhatott ki. Azt a riport szerint nem tudta megmondani a tulajdonos, hogy volt-e rajta biztosítás, illetve azt sem, mi lesz vele.

A 444.hu közben azt írja, a Mangusta 80-as jachtot 2004-ben építették Olaszországban, tele egyedi luxuselemekkel, a kanadai Le St-James szállodalánc megrendelésére, amely charterhajóként használta. Utána floridai tulajdonoshoz került, majd egy holland–amerikai konzorcium vásárolta meg és szállíttatta Budapestre a fél világon át a 68 tonnás luxushajót, hogy itt újítsák fel.

Mint írták, a hajó belterét a Versace dizájnerei tervezték, és a Wiking magazinja szerint „a legexkluzívabb hoteleket idéző kabinokban az állólámpáktól a díszpárnákig minden kiegészítő már-már zavarba ejtően stílusos”. Leírása szerint „nemcsak egyedi dizájnelemekkel találkozhatunk még az étkészleten is, de a felhasznált anyagok minősége is kifogástalan” A hajó extrái közé tartozott, hogy saját maga volt képes ivóvizet előállítani, akár tengervízből is. Összesen 4002 lóerő összteljesítményű motorok hajtják, konkrétan 2 darab, egyenként 16 ezer köbcentis dízel. Mivel a jacht tankja 6300 literes, teletölteni 4 millió forintba kerül.

A Wiking magazinjának 2020-as jachtbemutató cikke hosszan értekezett arról, hogy a hajónak mennyire speciális biztonsági berendezései vannak, külön megemlítve, hogy

a speciális tűzoltó rendszer szükség esetén szén-dioxid táplálásával fojtja el a motortérben keletkező lángokat.

A kikötősök három éve még optimistán jegyezték meg, hogy „persze, ezek a vészhelyzetek inkább csak elméleti lehetőségként merülnek fel a masszív felépítésű hajón, ám megnyugtató a tudat, hogy a Le St James minden pillanatban vigyáz ránk, akkor is, amikor 45 tengeri csomós (95 km/h) csúcssebességével száguldunk célunk felé.”