Veszélyes hússal etetik az ausztrálokat?

Számos veszélyeztetett cápafaj húsára bukkantak a kutatók több dél-ausztráliai vendéglátó egységben – írja a LiveScience. Az esetek többségében fish and chipsként felszolgált cápahúsnak nem csupán az állatpopuláció szempontjából van káros hatása, a termékben ugyanis rendkívül magas a nehézfémek és más toxinok szintje is, ami így mérgezést is okozhat.

Az Adelaide-i Egyetem kutatói az ország déli régiójában működő éttermeket, boltokat járta végig. Az ott vásárolt húsokból aztán DNS-mintát vettek, amelynek elemzése megállapította, hogy 23 százalékban cápahús filét tartalmazott. Ezek ráadásul többségében olyan veszélyeztetett fajoktól származtak, mint a rövidúszójú makócápa (Isurus oxyrinchus), vagy a pörölycápa (Sphyrna zygaena).

A tanulmány vezetője, Ashleigh Sharrad szerint a minták alig több mint negyede volt olyan cápahús, amelyet az ausztrál halászati törvények legálisnak ítélnek. A kutatók összesen kilenc különböző cápafajt azonosítottak ételként, ami pedig még ijesztőbb, hogy csak minden tizedik kereskedő volt tisztában a visszaéléssel.

A cápák, amellett hogy veszélyeztetett állatnak minősülnek, fogyasztásuk komoly veszélyt jelenthet az emberre nézve. A ragadozó húsa ugyanis sok esetben magas higanytartalmú és más toxinokat is tartalmaz. A kutatók abban bíznak, hogy kutatásuk lesz az első lépés a halászati iparon belüli szigorúbb irányelvek megalkotásában.