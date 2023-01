Igaz, hogy nem felejtenek az elefántok?

A mondás szerint az elefántok nem felejtenek, de vajon menni ebben az igazság? Erre keresi a választ a Live Science cikke.

A frázis kicsit túlzó, az viszont valóban igaz, hogy a vastagbőrűek rendjébe tartozó állatok – például elefántok, orrszarvúak – rendkívüli emlékezőképességgel bírnak. Az idős afrikai elefántok számos különböző ragadozó hangját és szagát képesek felidézni, de még a különböző csoportokhoz tartozó embereket is meg tudják különbözteti a szaguk alapján. Emellett az emberi beszédet is remekül felismerik, sőt a nyelvek között is különbséget tudnak tenni. A Duke Egyetem 2014-es kutatásából kiderül, az elefántok sokkal

nagyobb eséllyel alkalmaznak védekező stratégiákat, ha a gyakran rájuk vadászó maszájok beszédét hallják, mintha más, kenyai etnikai csoportok társalgását érzékelik.

Vissza tudnak emlékezni korábbi útvonalaikra is, így mindig tudják, hol találnak vizet és élelmet. Az ilyen hatalmas testű állatoknak rengeteget kell enniük, hogy elegendő energiával lássák el szervezetüket, ezért elengedhetetlen környezetük pontos és beható ismerete.

Az elefántok a száraz évszak beköszöntekor átvándorolnak a nedvesebb területekre, ezért fontos, hogy a csordát olyan idős példány vezesse, amely megélte az előző aszályos időszakot is, és emlékszik a migrációs útvonalakra. Egy 2008-as kutatás szerint az olyan csordákban, ahol az előző száraz évszakot meg nem élt fiatal egyed töltötte be a vezető szerepet 63 százalékos volt az éves halálozás, míg normál esetben ez a szám csak 2 százalékot tesz ki.

Világosan látszik tehát, hogy az elefántok memóriája nem csak elképesztően jó, de kulcsfontosságú is a túlélésük szempontjából.