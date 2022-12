Kétméteres ízeltlábúak maradványaira bukkantak

Egy új tanulmányban marokkói kövületeket mutatnak be – írja a Live Science. Az ízeltlábúak mintegy 470 millió éve uralhatták a térség egykori vizeit.

A hatalmas állatok nagyjából 2 méter hosszúak voltak, jóval nagyobb, mint a mai ízeltlábúak.

A kutatók 2017-ben találták meg a fosszíliákat a Taichoute nevű lelőhelyen. Bár a térség ma sivatagban fekszik, évmilliókkal ezelőtt egy tenger terült el itt.

A közeli, hasonló korú lelőhelyeknél a méretes ízeltlábúak a leletanyag 1-2 százalékát adják. Taichoute-nál az arány közel 50 százalék, Farid Saleh, a Lausanne-i Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint ez egészen különleges. A maradványok sárban konzerválódtak, ennek köszönhető remek állapotuk, egyes leletekben még a lágy részek is megőrződtek.

„Ezek az ízeltlábúak aktív úszók voltak, és 470 millió évvel ezelőtt uralták ezt a területet” – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy bizonyos állatokat már korábban leírtak, de jó néhány új fajt is megtalálhattak. Összesen mintegy 70 példányt gyűjtöttek be, ezek pontos beazonosítása jelenleg is zajlik, az azonban biztos, hogy a kihalt Aegirocassis nem több egyede is előkerült. A kutatók úgy gondolják, hogy további kövületekre bukkanhatnak a lelőhelyen.