A dinoszauruszok egy teljesen új vonalát fedezték fel

Egy új tanulmány alapján a dinoszauruszok egy korábban ismeretlen, páncélos csoportjának tagját fedezhették fel Argentínában – írja a Live Science. A kis termetű, tüskés faj a Jakapil kaniukura nevet kapta, az állat úgy nézett ki, mint az Ankylosaurus vagy a Stegosaurus nem egy primitív rokona. A faj a dinoszaurusz utolsó periódusában, a kréta korban, mintegy 97-94 millió éve élt.

A J. kaniukura nagyjából annyit nyomott, mint egy házi macska, megközelítőleg 1,5 méter hosszú lehetett, és a nyakától a farkáig tüskéket viselt.

A faj tudományos nevének első tagja pajzsvivőt jelent puelche őslakos nyelven, míg a második rész a mapudungun nyelvből eredeztethető, és a taréj és a kő szavak összevonásából jött létre.

Az állat növényevő volt, részleges csontvázát az argentin Félix de Azara Természettudományi Alapítvány munkatársai találták meg Río Negro tartományban. A dinoszaurusz valószínűleg két lábon járt, és rövid, erős harapásra képes csőre volt, amellyel kemény, fás táplálékokat is el tudott fogyasztani.

• Jakapil kaniukura •

here is the first thyreophoran from Argentinian Patagonia

Such an honour work with Sebastian Apesteguia, Facundo Riguetti and Mauricio Álvarez to achieve this reconstruction.#blender #blendercommunity #paleoart #paleontology #Jakapil #Argentina pic.twitter.com/Hf4ZphlWsH

