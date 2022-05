Kísérteties, vörös árnyalatot öltött az ég egy Kínai város felett

A hétvégén vörössé változott az ég a kelet-kínai Csousan kikötővárosa felett – írja az IFLScience. A hátborzongató látványról több felvétel is készült.

A május 7-én született felvételek a Weibo és a Sina kínai közösségi oldalakon jelentek meg, később pedig a Twitteren és más oldalakon is feltűntek. A felvételeken a bámészkodók megdöbbenve nézik a vérvörös eget.

The sky over the Chinese city of Zhoushan, near Shanghai turned blood red tonight.

I’m sure this is totally normal and not a harbinger of the apocalypse. Right? pic.twitter.com/CyXgzSsz8q

— Tim McMillan (@LtTimMcMillan) May 9, 2022