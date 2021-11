Lehet, hogy a kukába dobhatjuk az összes klímamodellünket

Részletes, viszonylag pontosnak hitt modelljeink vannak arra, hogyan fog változni a klíma a jövőben – könnyen lehet azonban, hogy ezeket dobhatjuk a kukába, mert az óceánok szénelnyelő képességét nem veszik számításba. Az ENSZ klímakonferenciáján egy szakértővel beszélgettünk arról, mire számíthatunk, ha ez így marad.

Az IPCC, avagy az ENSZ klímaváltozással foglalkozó tudományos kormányközi testületének augusztusban kiadott jelentése egyértelműen kimondja: az atmoszférában, krioszférában, bioszférában, óceánokban és klímarendszerben a globális felmelegedés hatására tapasztalt változások eddig soha nem látott mértéket öltöttek. A kutatók klímamodelleken keresztül próbálják megjósolni, hogy a különböző hőmérséklet-változások milyen hatással lesznek a bolygóra – könnyen lehet azonban, hogy az eddigi modellezések teljesen elcsúsztak, a klímaváltozás pedig még pusztítóbb eseményeket eredményez. Legalábbis erre figyelmeztetnek azok a tudósok, akik az óceáni körforgást és a világtenger szénelnyelő képességeit tanulmányozzák.

Az óceán szabályozza a klímánkat

„Az óceán változik, és nagy a kockázat, hogy a klímamodelljeink teljesen elcsúsznak miatta” – mondta a 24.hu-nak Anya Waite, az Ocean Frontier Institute tudományos igazgatója a COP26 klímakonferencián. „Jelenleg az óceánok tartják a bolygót számunkra élhető körülmények között, de ez gyorsan változhat.”

Az óceánok szénelnyelő képessége nagyon ritkán kerül bele a klímaszámításokba, és ha mégis, az elnyelőképesség változása már biztosan nem.

Pedig ezen állhat vagy bukhat az egész rendszer: könnyen lehet, hogy a most kimatekozott klímavállalások papíron hozzák a megfelelő számokat, az óceán azonban annyival kevesebb szenet fog felvenni a klímaváltozás hatására, hogy borul az egész modell. Az óceánok nyelik el a légköri szén-dioxid 40 százalékát, csakhogy ez jelenlegi adat – ahogy a globális felmelegedés megváltoztatja a vízkörforgást, úgy csökken majd ez a mennyiség.

„Az óceán szabályozza a klímánkat. Százszor annyi hőt nyel el, mint a légkör, ennek ellenére borzasztóan kevés adat áll a rendelkezésünkre róla” – mondta Waite. Az adathiány problémája egyébként is sokszor merült fel az ENSZ klímakonferenciáján: a tudománynak sokkal több adatra lenne szüksége, és egy olyan rendszerre is, amely összefogja a különböző mérési eredményeket, valamint rendszerezi azokat. Egyelőre azonban az adatgyűjtés is döcögős, főleg, ha az óceánokról van szó.

„Az, hogy a kibocsátások növekedésével az óceán szénelnyelő képessége változik, nem feltétlenül van benne az IPCC-jelentésekben, mert ezt egész egyszerűen nem mérjük” – mondta Waite. „Szükség van egy monitorozó intézetre és egy stratégiára.”

Ami információnk van az óceánok és a klíma kapcsolatáról, az is inkább a felső rétegek méréseiből derül ki. Csakhogy – figyelmeztet a kutató – az óceán nagyon mély, és ugyanúgy ismernünk kellene az alsóbb rétegek viselkedését, hogy számolni tudjunk velük a klímamodellekben. Óriási hiba lenne ugyanis csak a földfelszíni mérések alapján meghatározni és megpróbálni elérni a nettó nulla kibocsátást – azt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a 1,5 Celsius-fokos felmelegedést ne lépjük túl.

Lassuló körforgás, csökkenő szénelnyelés

Az Atlanti-óceán bonyolult körforgási rendszerének – atlanti áramlási rendszer (AMOC) – változása például nagy szerepet játszik a szénelnyelő képesség csökkenésében. Maga a körforgás lassul, a különböző hőmérsékletű és sótartalmú vizek pedig befolyásolják a széndioxid-felvevőképességet. A körforgás észlelhető gyengülése az észak-atlanti térség egyes részein a tengerfelszín hőmérsékletének lehűlésével járt. Ennek okozója vélhetően a sarkvidéki és grönlandi édesvízi jég fokozott olvadása, és a megolvadt édesvíz által az Atlanti-óceán körforgásának fontos elemét képező észak-atlanti sarkvidéki körkörös áramlás egyes részeire gyakorolt hatás. Az óceáni áramlatokat, és ezzel a víz széndioxid-felvevő képességét olyan tényezők befolyásolják, mint a vizek különböző mélységeken keresztüli áramlásának módja, lesüllyedésük helye, gyorsasága és mélysége a felsőbb rétegekbe való elmozdulás előtt.

Anya Waite szerint még az IPCC sem foglalkozik megfelelően az óceánok és a klímaváltozás kapcsolatával, és főleg nem az AMOC-ban bekövetkező változásokkal. Szó van a tengerszint növekedéséről, de arról, hogy maga a vízkörforgás változása milyen következményekkel jár, nagyon keveset beszélünk. „Valószínűleg ennek egyik oka, hogy a szárazföldön élünk, és a légkört »nézzük«, a víz kisebb szerepet játszik a mindennapi életünkben. Az óceán nem tartozik a szoros élőhelyünkhöz” – mondta a szakértő.

Ezt az elfogultságot azonban félre kéne tennünk, ha teljes egészében meg akarjuk érteni, hogyan zajlik a klímaváltozás.

„Még a legutóbbi IPCC-jelentés esetében is küzdenünk kellett nekünk, óceánkutatóknak, hogy a vizek széndioxid-felvevő képességének változásai belekerüljenek a szövegbe” – mondta Waite. Ez annak ellenére van így, hogy évek óta tudni lehet a jelenségről. Az egyetlen probléma, amivel valóban még mindig szembe kell nézni, az a mérések hiányából következő adathiány.

„Látom a változást, de még mindig nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene. A glasgow-i klímakonferenciát kék COP-ként is emlegetik, mert végre szó esett az óceánokról is, de ez még mindig nem elég.” A konferencián egyébként sokszor elhangzott más kontextusban, hogy a klímaváltozás ütemét lassító, természetalapú megoldásokra kellene fektetnünk a hangsúlyt, de annak ellenére, hogy ez valóban központi témája volt a COP26-nak, a természetalapú megoldások közé nem sikerült bevonni az óceánokat.

Mi lenne a megoldás? A szakértő szerint szükség lenne egy olyan kutatóállomásra, mint amilyen a világűrben a Nemzetközi Űrállomás, csak ennek a vizekről kellene adatokat gyűjtenie. A legnagyobb probléma ugyanis – mint sok más területen a környezetvédelemben – a kínzó adathiány: nincs elég mérés, nincs elég számadat arról, hogy megfelelően meg lehessen becsülni azokat a változásokat, amelyek még azokat is érintik, akik messze élnek bármilyen tengertől vagy óceántól. A közérdeklődésben már megvan a lelkesedés, de Waite szerint hiányzik a kezdeményezés: egy olyan országra lenne szükség, amely a kezébe veszi az irányítást, és azt mondja, elkezdi építeni. Amíg ez nem történik meg, a klímamodelljeink teljesen félrecsúszhatnak – ez pedig katasztrofális következményekkel járhat.