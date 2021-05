Hőség a sarkvidéken: 27 fokot mértek

Nagy mennyiségű meleg levegő árasztotta el Európa északi, északkeleti részét, ami a sokévi átlagnál jóval magasabb, nyárias hőmérsékleteket eredményezett a térségben – írja az Időkép.hu. Szerdán Svédországban két mérőponton is 26,5 fokot mértek, a szomszédos Finnországban a maximum hőmérséklet többfelé átlépte a 25 fokot, a Botteni-öböl partján fekvő Ouluban pedig 28,1 fokot regisztráltak.

Oroszország északnyugati részén ennél is melegebb volt, a csúcshőmérséklet már szerdán is megközelítette a 30 fokot, csütörtökön pedig több helyen el is érte azt.

Az északi sarkkörön túl fekvő Nizhnyaya Pesha mérőállomáson 27 fokot mértek, ami több mint 20 fokkal haladja meg a sokévi átlagot.

Eközben a kontinens legnagyobb részén 20 fok alatt maradtak a maximumok, a sarkkör környékén tapasztalható hőmérsékleteket ezidőtájt csak Görögországban és Törökországban mérhettünk. Hazánkban 22 fok volt csütörtökön a legmelegebb mért érték, amit 5 fokkal múlt felül Nizhnyaya Pesha-ban mért maximum.