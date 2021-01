Halálra ítélhetnek egy galambot, mert túl messzire utazott

Halál várhat Ausztráliában egy versenygalambra, mely az Egyesült Államokból érkezett – írja az MTI. Az állat 13 ezer kilométert megtéve szelte át a Csendes-óceánt, az ausztrál hatóságok szerint ugyanakkor fenyegetést jelenthet az élelmiszerbiztonságra és a helyi madárvilágra. A galamb december 26-án bukkant fel a Melbourne-ben élő Kevin Celli-Bird udvarán.

A lábán lévő kék szalag alapján a férfinak sikerült kiderítenie, hogy a madár, amelyet Joe-nak nevezett el Biden után, egy Oregon állambeli versenyről tűnt el október 29-én. Az oklahomai székhelyű Amerikai Versenygalamb Egyesület azóta megerősítette, hogy a madár gazdája Montgomeryben él, Celli-Birdnek ugyanakkor egyelőre nem sikerült felvennie vele a kapcsolatot.

A szakértők szerint Joe egy teherszállító hajó potyautasaként érkezhetett meg Ausztráliába.

A galamb nem csupán az ausztrál média, hanem a híresen szigorú karanténhatóság figyelmét is felkeltette.Az illetékesek fel is vették a kapcsolatot Celli-Birddel, arra kérve a férfit, hogy fogja be a madarat. „Azt mondták, ha a madár Amerikából érkezett, aggódnak az esetleges madárbetegségek miatt” – mondta a férfi, hozzátéve, hogy azt az egy alkalmat leszámítva, amikor megnézte a galamb lábán lévő szalagot, nem sikerült megközelítenie az állatot. Celli-Bird szerint a karanténhatóság most egy hivatásos madárbefogó alkalmazásán gondolkodik.

Az ügyben megszólalt a biológiai biztonságért felelős mezőgazdasági hatóság is. A szervezet szerint a madár nem maradhat Ausztráliában, mert veszélyt jelenthet az ország élelmiszerbiztonságára és a vadon élő madarak populációira.