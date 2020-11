Éjszaka mínusz 4 fok is lehet, holnap alig látjuk a napot

Klasszik november végi hétvége.

Ma késő estére általában -4, +1 fok közé hűl le a levegő, derül ki a Kiderül oldaláról, ahonnan azt is megtudhatjuk, hogy vasárnap délelőtt fátyolfelhős időre készülhetünk, amely néhol szűri a napsütést. Délután az Alföldön és délen, estétől pedig még jó pár másik helyen is megnövekszik a felhőzet. Csapadék szerencsére nem lesz, viszont a szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul, az északkeleti völgyekben viszont mínusz 7 is lehet majd éjszaka.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu