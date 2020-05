Megtalálták az első állatot, aminek nincs szüksége oxigénre a túléléshez

Eddig úgy hittük, hogy a Földön minden többsejtű élőlénynek szüksége van oxigénre a túléléshez, most azonban bebizonyosodott, amit már korábban is pedzegettek kutatók: a Henneguya salminicola egy nyálkaspórás élősködő, amely vízben előforduló férgeket és halakat támad meg, nem rendelkezik mitokondriális genommal. Ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen nem lélegzik, hiszen a DNS ezen részében találhatóak többek közt a légzésért felelős gének is – írja a Science Alert.

Az élőlények először 1,45 milliárd évvel ezelőtt kezdték metabolizálni az oxigént, amikor egy nagyobb archea (régebbi nevén ősbaktérium) elnyelt egy kisebb baktériumot, ez az összeolvadás pedig mindkét fél számára előnyös volt, úgyhogy együtt maradtak. Együtt kezdtek fejlődni, és bennük végül sejtszervecskék alakultak ki, amelyeket mitokondriának nevezünk. Az emberi testben is a vörösvérsejtek kivételével mindenhol megtalálhatók a mitokondriák, amelyek elengedhetetlenek a légzési folyamathoz. Nem úgy a Henneguya salminicola szervezetében.

A nyálkaspórás mikroszkopikus élőlényeket sokáig egysejtűnek tartották, ma már viszont úgy vélik, hogy állatok, melyek a csalánozók leegyszerűsödött leszármazottai. A Tel Aviv-i Egyetem kutatói most a PNAS tudományos folyóiratban jelentették meg kutatási eredményeiket a többsejtűről.

A szakértők szerint a nyálkaspórások fejlődésük során elvesztették izmaikat, idegsejtjeiket és szöveteiket, és immár azt is tudni, hogy légzésüket is. Egész életüket a lazacok szervezetében élik le egyébként, és bár parazitáknak hívjuk őket, valójában nem ártanak a halaknak. A szakértők egyelőre nem tudják, hogy az állat hogyan jut elegendő energiához, talán a gazdatestre támaszkodik.