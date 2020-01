Félmeztelen videó mentette meg az életét a TikTokon

A 23 éves Alex Griswold egy vicces videót töltött fel a TikTok-ra arról, milyen a friss házasélet. Egy „pattanásnyomogatós” jelenet is látható a képeken, amitől egy kicsit ódzkodott az elején, hiszen nem szívesen mutatkozott félmeztelenül, de végül mégis benne hagyta a jelenetet.

Rábeszélték, hog ymenjen orvoshoz

És ez volt a szerencse. Az egyik hozzászóló ugyanis felhívta a figyelmét, hogy a hátán látható egyik anyajegy elég aggasztóan néz ki, jó lenne, ha megvizsgáltatná – írja a BuzzFeed. Íme:

Alex eleinte nem vette komolyan a figyelmeztetést, ám a videót látva többen is ráírtak Instagramon, sőt e-mailt is kapott melanómát túlélt emberektől, akik mind megerősítették: menjen orvoshoz. Így is tett, bár megjegyezte, még soha nem járt bőrgyógyásznál, és ha rajta múlt volna, még nagyon sokáig nem is ment volna.

Meghalhatott volna

Az orvos is megerősítette, hogy az anyajegy bizony nem néz ki jól, ezért eltávolította, és laboratóriumba küldte további vizsgálatra. Itt kiderült, hogy bizony az elváltozás folyamatosan a melanóma, a bőrrák egyik fajtája felé haladt. Körülbelül egy hónappal később Alexet megműtötték, az anyajegy még megmaradt részét is kivágták a hátából.

Az orvos azt mondta, valószínűleg az életét mentették meg azok az emberek, akik a videó alapján rábeszélték a vizsgálatra.