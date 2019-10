Parányi földönkívüliek kerülgethetik a bolygót

Újabb elmélet született arról, hogy miért nem találkozhattunk még eddig idegenekkel: a Tbiliszi Szabadegyetem kutatója, Zaza Osmanov részletes kalkulációkat végzett, és azzal állt elő, hogy az idegenek valószínűleg annyira kicsik, hogy nem látjuk őket – legalább is az űrszondáik azok, amelyeket előre küldenek felderíteni. A tanulmányt ugyan még nem fogadták el hivatalos ellenőrzött tudományos folyóiratban, de a részletes számítások már elérhetők a neten – írja a Science Alert.

A tanulmány egy újabb lehetséges megoldást kínál az úgynevezett Fermi-paradoxonra. Az olasz fizikus, Enrico Fermi 1950-ben fogalmazta meg híres kérdését: Hol van mindenki? Az ellentmondás lényege, hogy elméletileg a földön kívüli élet általánosan elterjedt lehet, ennek ellenére még semmilyen nyomot nem találtunk, ami az idegenek létezését bizonyította volna. A paradoxonra az évtizedek során rengeteg lehetséges válasz született.

Osmanov az úgynevezett Neumann-szondák elméletéből indult ki, amelyek önreprodukáló űrjárművek, kifejezetten a világűr felfedezésére használhatók. Elméletben, egy önreprodukáló űrjárművet el lehetne küldeni egy szomszédos csillagrendszerbe, ahol nyersanyagokat kutatna fel (aszteroidákból, holdakból, gázóriásokból kibányászva) és másolatokat készítene saját magáról. Ezek a másolatok ezután új csillagrendszereket vennének célba és megismételnék az eljárást, ami exponenciális mértékű terjeszkedéshez vezet.

Az ismert elméletet Osmanov egy kicsit módosította, és lekicsinyítette a szondákat – így azoknak jóval kevesebb nyersanyagra lett szükségük, mint egy nagyobb változatnak. Ezek a nanoméretű szondák értelemszerűen sokkal hatékonyabbak lennének, legalább is elméletben, ebből adódóan pedig

sokkal többször és hosszabb ideig reprodukálhatnák magukat, nagyobb területeket felfedezve.

Osmanov szerint, ha tudjuk, hogy mit keresünk, akár észre is vehetjük őket, mivel fényt bocsájtanának ki útközben, legalább is akkor biztosan eleget, ha rajban vagy formációban repülnek. Akár úgy is kinézhetnek az infravörös spektrumban, mintha üstökösök lennének – a kutató úgy gondolja, lehet, hogy már láttunk is belőlük, csak nem tudunk róla.