Új módszer segíthet felfedezi a láthatatlan daganatokat

Ahhoz képest, hogy a mesterséges intelligencia mekkora fejlődést jelenthet az orvostudománynak is, még mindig viszonylag kevés kórházban használják ki a lehetőségeit. A Közép-Floridai Egyetem kutatói most a tüdőrák korai felfedezésében értek el nagy sikereket egy magától tanuló mesterséges intelligencia segítségével, ami, ha sikerül kórházi körülmények között is tesztelni, mindössze egy-két évre lehet attól, hogy élesben is használható legyen.

A kutatók megtanították a gépagynak, hogy CT-felvételekből az olyan apró tumorkezdeményeket is felfedezzék a tüdőben, amelyeket szabad szemmel nagyon nehéz észrevenni. Az új rendszer 95 százalékos sikerrel dolgozik, míg az orvosok eddig csak 65 százalékban találták meg ezeket a daganatokat. Magyarországon van a legtöbb tüdőrákos A módszer azért lehet fontos, mert a tüdőrák vezető halálok világszerte, az Európai Unión belül pedig Magyarországon halnak meg a legtöbben benne. 2015-ös adatok szerint ebben az évben 273400 ember halálát okozta tüdődaganat. Az amerikai kutatók által kifejlesztett mesterséges intelligenciát használó algoritmus segíthet korábban felfedezni a tumorokat, ezzel a túlélési statisztikák is javulhatnak, amire itthon nagyon nagy szükség van. Jelenleg a tüdőrákosok túlélési esélye nagyjából 17 százalék körül mozog. A kutatók az emberi agyat vették mintául a fejlesztéshez. "A fejlődés és tanulás közben a neuronok közötti idegpályák erősödnek" – írja az egyik kutató, Rodney LaLonde a sajtóközleményben. "Ugyanilyen rendszert használtunk fel arra, hogy megértessük a mesterséges intelligenciával, hogyan keressen ismétlődő mintákat a CT-felvételekben, és hogyan ismerje fel a tumorokat." A nagyon apró daganatokat is észreveszi A kutatók 1000 CT-felvételt tápláltak be a rendszerbe, amelyeket a Nemzeti Egészségügyi Intézet biztosított, majd megtanították arra, hogy ne foglalkozzon a többi szövettel és idegekkel, kifejezetten a tumorokat ismerje fel. Így lehetővé tették azt, hogy ne csak a szabad szemmel tisztán felismerhető daganatokat találja meg, hanem azokat is, amelyek felett egy szakértő orvos tekintete továbbsiklana. A kutatók a szeptemberi MICCAI 2018 konferencián fogják bemutatni a rendszert Spanyolországban, de az eredményeiket már korábban megjelentették. A következő lépés az lesz, hogy kórházakban is alkalmazzák az algoritmust, ha ez sikerrel jár, a kutatók szerint néhány éven belül szélesebb körben is elérhető lesz az egészségügy számára.

