szemüvegszemészetokosszemüvegoptika
Tech

Itt a szemüveg, ami képes olvasóból távollátóvá változni egy pillanat alatt

Az IXI autofókuszos szemüvege, amely képes pillanatok alatt dioptriát változtatni.
IXI
Az IXI autofókuszos szemüvege, amely képes pillanatok alatt dioptriát változtatni.
Vizvári Csenge
2026. 01. 16. 14:38
Az IXI autofókuszos szemüvege, amely képes pillanatok alatt dioptriát változtatni.
IXI
Az IXI autofókuszos szemüvege, amely képes pillanatok alatt dioptriát változtatni.

Teljesen új típusú szemüvegeket alkotott egy finn vállalat, amelyek dioptriája a viselők igényeinek megfelelően dinamikusan változik. Az IXI nevű cég lencséi szemmozgás-érzékelők és folyadékkristályok segítségével képes változtatni a dioptriák értékét, ezzel a kamerák autofókuszához hasonló képességre tesznek szert – írja a CNN.

A most is használatos, egyszerre olvasó és messzelátó – bifokális és multifokális – szemüvegekben közös, hogy rögzített fókusszal rendelkeznek, amely általában a lencse elosztásában jelenik meg: alsó része az olvasásra alkalmas, felső részével pedig élesen látunk távoli tárgyakat. Gyakran, ha a kettő között gyorsan váltunk, kell egy kis idő a szemnek, hogy alkalmazkodjon.

Ezzel szemben az IXI lencséje rögzített fókusz helyett dinamikusan képes olvasószemüvegből távollátó szemüveggé válni, érzékelve, hogy viselője éppen közelre vagy távolra néz.Ezzel megszünteti a bifokális és multifokális lencsék kettős, alsó-felső elosztását.

Mindennapi használatra tervezték, tehát ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, nedvességnek és a használatból adódó mozgásnak. Azt azonban még nem tudni, hogy milyen körülmények között fog optimálisan működni, illetve hogyan viselkedik majd gyenge fényviszonyok között.

Hátránya, hogy töltést igényel, a lencse pedig némiképp torzított képet adhat a perifériás látószögben. Vezetésre egyelőre nem alkalmas, ehhez a biztonság érdekében további tesztelésre van szükség. Azonban, ha elektronikai rendszere meghibásodik, rögtön aktiválódik a biztonsági üzemmód: ilyenkor az autofókusz kikapcsol, és vizuális zavarok nélkül alapállapotba helyezi a szemüveget, így viszont csak távollátásra lesz alkalmas.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter szombaton mutatja be a Tisza gazdaságfejlesztésért felelős szakértőjét
G.w.M sietett Tóth Gabi védelmére: Úgy énekelsz, hogy ezek álmukban se fognak
Személyesen vitte el a Nobel-békedíját Donald Trumpnak a tavalyi kitüntetett
Lázár szerint „marha egyszerű, semmi titok nincsen benne”, de továbbra sem világos, hogyan veszi fel a teljes osztalékot a luxusvadászház után
Nem emel vádat az ügyészség a nőverő Győrffy Balázs ellen, aki jóvátételt fizetne az orrcsonttörést szenvedő áldozatának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik