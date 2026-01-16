Itt a szemüveg, ami képes olvasóból távollátóvá változni egy pillanat alatt

Teljesen új típusú szemüvegeket alkotott egy finn vállalat, amelyek dioptriája a viselők igényeinek megfelelően dinamikusan változik. Az IXI nevű cég lencséi szemmozgás-érzékelők és folyadékkristályok segítségével képes változtatni a dioptriák értékét, ezzel a kamerák autofókuszához hasonló képességre tesznek szert – írja a CNN.

A most is használatos, egyszerre olvasó és messzelátó – bifokális és multifokális – szemüvegekben közös, hogy rögzített fókusszal rendelkeznek, amely általában a lencse elosztásában jelenik meg: alsó része az olvasásra alkalmas, felső részével pedig élesen látunk távoli tárgyakat. Gyakran, ha a kettő között gyorsan váltunk, kell egy kis idő a szemnek, hogy alkalmazkodjon.

Ezzel szemben az IXI lencséje rögzített fókusz helyett dinamikusan képes olvasószemüvegből távollátó szemüveggé válni, érzékelve, hogy viselője éppen közelre vagy távolra néz.Ezzel megszünteti a bifokális és multifokális lencsék kettős, alsó-felső elosztását.

Mindennapi használatra tervezték, tehát ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, nedvességnek és a használatból adódó mozgásnak. Azt azonban még nem tudni, hogy milyen körülmények között fog optimálisan működni, illetve hogyan viselkedik majd gyenge fényviszonyok között.

Hátránya, hogy töltést igényel, a lencse pedig némiképp torzított képet adhat a perifériás látószögben. Vezetésre egyelőre nem alkalmas, ehhez a biztonság érdekében további tesztelésre van szükség. Azonban, ha elektronikai rendszere meghibásodik, rögtön aktiválódik a biztonsági üzemmód: ilyenkor az autofókusz kikapcsol, és vizuális zavarok nélkül alapállapotba helyezi a szemüveget, így viszont csak távollátásra lesz alkalmas.