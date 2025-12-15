Még több Szép Kártyásnak válik elérhetővé egy hasznos újítás

Egyre több ember használja mobiltárcában digitalizálva a bankkártyáját, az igényekre reagálva pedig az MBH Bank a Visa-val közösen kifejlesztett egy digitalizációt lehetővé tévő technológiát. A megoldáshoz nincs szükség új virtuális kártya igénylésére: a meglévő SZÉP Kártyájukat és társkártyáikat néhány egyszerű lépéssel hozzá lehet adni a mobiltárcához, közölte a pénzintézet.

Az MBH Bank szeptemberben első körben androidos telefonokon tette elérhetővé a SZÉP Kártya digitalizációt. Ma már a digitális kártya beállítása egyszerű és gyors: az ügyfelek az Apple Wallet vagy a Google Wallet megnyitását követően megadják jelenlegi SZÉP Kártyájuk adatait, majd egy egyszer használatos jelszóval azonosítják magukat, a kártya ezután azonnal használható.

A fizetés minden olyan elfogadóhelyen lehetséges, ahol korábban a plasztik MBH SZÉP Kártya is használható volt, azonban ehhez az elfogadóhelyi terminálok beállítása is szükséges, ami jelenleg még folyamatban van.

A digitalizációt lehetővé tevő technológiai megoldást a Visa biztosítja, amely az MBH Bankkal közösen dolgozott a zárt rendszerű kártyák tokenizálására alkalmas megvalósításán. A mobiltárcás fizetés során a tokenizáció a kártyaadatokat egyedi, biztonságos tokenre cseréli, amely a készülék biometrikus azonosításával együtt további biztonsági szintet jelent a tranzakciók során.

A decemberben életbe lépett szabálymódosítás, amely a hideg élelmiszerek vásárlását is lehetővé teszi SZÉP Kártyával, várhatóan tovább élénkíti majd a digitális kártyák használatát, jelezte a bank. Egyúttal közölték: a vonatkozó jogszabály szerint a lakásfelújítási célú felhasználásra december 31-ig van lehetőség, ezért érdemes időben figyelni a keretet, amely az MBH SZÉP Kártya mobilalkalmazásban naprakészen elérhető.