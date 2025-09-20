Túl jó volt a kocsija, ezért megbuktatták a forgalmi vizsgán

Egy kanadai család furcsa történetet osztott meg a Drive Tesla szerkesztőségével. Tinédzser lányuk ugyanis bár maximális pontszámot ért el, megbuktatták a forgalmi vizsgáján. A vizsgáztató szerint a probléma az volt, hogy túl okos az autója, írja a Villanyautósok.hu.

Kanadában, az amerikai szabályokhoz hasonlóan nem feltétlen az oktató autóján kell vizsgázni, saját gépjárművet is lehet ehhez használni. Arra sincs különösebb szabályozás, hogy milyen képességekkel bírhat az autó, mindössze minimális biztonsági követelményeket támasztanak a hivatalos szervek az autó műszaki állapota kapcsán.

Eric Simard elmondása szerint lánya a családi Tesla Model Y-t használta a vizsgához.

Habár a lány 100 százalékos eredménnyel zárta a tesztet, a vizsgáztató mégsem engedte át. Az indoklás szerint az autó ugyanis túl high-tech volt. A vizsgabiztos külön kiemelte a regeneratív fékezési rendszert és a zöld jelzésre figyelmeztető hangot. A család panaszt tett és várja a vizsgálat eredményét.

Nem ez az első hasonló eset. Kaliforniában 2021-ben egy 16 éves fiatal is megbukott a vizsgán, mert a vizsgáztató úgy érezte, hogy az autó a regeneratív fékezés miatt „magától lassul‟. A kaliforniai közlekedési hivatal szerint azonban a regeneratív fékezés önmagában nem lehet indok a bukásra, ennek eredményeként pedig sikeresre módosították a fiú eredményét.