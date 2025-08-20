Ennyibe kerülnek itthon a Pixel 10 okostelefonok, a Pixel Watch 4 okosóra és a Pixel Buds 2a füles

A Google augusztus 20-án mutatta be a legújabb kütyüit, az augusztus 28-tól elérhető Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL okostelefonokat, illetve az október 9-én érkező Pixel Watch 4 okosórát, illetve a Pixel Buds 2a vezeték nélküli füllhallgatót. Az alábbiakban pedig az látható, az újdonságokért mennyit kell fizetni Magyarországon.

A vállalat ugyan bemutatta a hajlítható kijelzős, tabletté nyitható Pixel 10 Pro Fold modellt is, de ez a régiónkban nem lesz kapható, így magyar árral sem rendelkezik.

Pixel 10 (128 GB) – 384 990 Ft

Pixel 10 (256 GB) – 429 990 Ft

Pixel 10 Pro (128 GB) – 474 990 Ft

Pixel 10 Pro (256 GB) – 516 990 Ft

Pixel 10 Pro (512 GB) – 571 990 Ft

Pixel 10 Pro (1 TB) – 685 990 Ft

Pixel 10 Pro XL (256 GB) – 559 990 Ft

Pixel 10 Pro XL (512 GB) – 614 990

Pixel 10 Pro XL (1 TB) – 724 990

A keresőóriás telefonjairól ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

5 fotó

A Google új okosórái ugyan csak októberben kerülnek a boltokba (legjobb tudomásunk szerint hazánkban csak a wifis változat, tehát eSIM-et is kezelő LTE variáns nem lesz), de az áruk már ismert, mind a 41, mind a 45 milliméteres változaté:

Pixel Watch 4 (41 mm) – 159 999 Ft

Pixel Watch 4 (45 mm) – 179 999 Ft

A most bemutatott, de szintén októberben érkező Pixel Buds 2a vezeték nélküli fülhallgató képességei ugyan valamivel szerényebbek, mint amennyibe a tavaly debütált Pixel Buds Pro 2, cserébe viszont az ára is visszafogottabb: