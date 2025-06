Tévesen töröl profilokat az Instagram: rengeteg az érintett

Az Instagram-felhasználók egy része hetek óta arra panaszkodik, hogy egyre növekvő számban tiltanak le vagy függesztenek fel tévesen fiókokat a platformon. Sokan azt állítják, hogy a probléma az automatizált mesterségesintelligencia-botban lehet, írja a TechCrunch.

A Redditen és az X-en terjedő beszámolók szerint, amikor fellebbezést nyújtottak be a lépés felülvizsgálatára, egyesek azt állították, hogy nem kaptak semmiféle választ a platformtól, más lehetőséget pedig nem találtak arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a Meta ügyféltámogatási csapatával.

Már több fellebbezést is benyújtottam, feltöltöttem a személyazonosító okmányaimat, és megpróbáltam kapcsolatba lépni a Metával az összes hivatalos csatornán keresztül, de teljesen ignorálnak. Olyan érzés ez, mintha a semmibe ordítanék

– írta az egyik károsult.

A Meta mindeddig nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a letiltások kapcsán. Kétségbeesésükben az X-felhasználók elárasztották az Instagram profilját azzal a kéréssel, hogy tegyenek valamit a fiókok felfüggesztései ellen, vagy legalább ismerjék el nyilvánosan a problémát.

A helyzet annyira feszültté vált, hogy egyesek most azzal fenyegetőznek, hogy csoportos keresetet nyújtanak be a Meta ellen a kitiltások miatt, sokaknak ugyanis a vállalkozásuk sikeressége, tehát a megélhetésük függ a platformtól. Olyan is volt, akit gyermekek szexuális kizsákmányolása (CSE) miatt tiltott le a platform, pedig semmilyen hasonló tartalom nem szerepelt a profilján.

Nem ez az egyetlen súlyos hiba mostanában a Meta részéről: február végén ugyanis erőszakot ábrázoló és szexuális tartalmú Reels-videók lepték el az Instagramot.